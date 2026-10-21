Parlamentara din Australia care a fost lovită intenționat de o mașină și-a pierdut ambele picioare

Parlamentara australiană Helen Haines se afla într-o stare critică, dar stabilă, după ce a fost lovită de o mașină intenționat luni după-amiază în fața biroului său din Wangaratta, anunță familia ei.

Deputata independentă Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a supraviețuit „unui incident îngrozitor” și o așteaptă un drum lung spre recuperare, a anunțat, miercuri, soțul ei, Phil Haines, potrivit The Guardian.

Chirurgii au încercat marți să-i salveze piciorul drept, dar a fost necesară amputarea ambelor membre din cauza gravității leziunilor suferite.

„Vestea bună în toată această situație este că Helen este în viață și se află într-o stare stabilă. Acesta este cel mai important lucru pentru familia noastră. Și cred că, atunci când reflectăm, vorbim și ne gândim la Helen, cele mai importante aspecte ale ei pentru noi, ca familie, sunt inima și mintea ei”, a spus partenerul femeii. „În acest moment, suntem recunoscători că atât inima, cât și mintea ei sunt în stare bună”, a adăugat el.

Autoritățile susțin că incidentul de luni asupra parlamentarei fost unul țintit. Brendan Nugent, un bărbat de 43 de ani, a fost arestat în urma accidentului.

Acuzat de conducere periculoasă care a provocat vătămări grave, de provocare intenționată de vătămări grave și de vătămare a unui funcționar public al Commonwealth-ului, Nugent a fost prezentat miercuri în fața tribunalulu din Wangaratta. El urmează să se prezinte din nou în fața instanței în februarie.

Prim-ministrul Anthony Albanese și politicieni din întregul parlament federal și-au exprimat șocul și indignarea față de presupusul atac asupra lui Haines.

Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a emis o declarație în care avertizează că nivelurile crescute de „nemulțumire, intoleranță și polarizare continuă să creeze un mediu permisiv al violenței” în Australia.