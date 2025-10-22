Parlamentari de extremă dreapta din Germania, acuzați că încearcă să spioneze pentru Rusia

AfD s-a clasat pe locul al 2-lea la alegerile generale germane din februarie 2025. Credit: Hannes P Albert / DPA / Profimedia

Membri ai partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost acuzați că încearcă să spioneze pentru Rusia după ce au pus numeroase întrebări legate de subiecte sensibile într-un parlament regional din țară, transmite AFP.

Membri ai AfD din landul Thuringia au depus 47 de întrebări legate de infrastructura critică, a declarat ministrul de interne al landului, Georg Maier, pentru publicația Handelsblatt.

„Impresia este aproape inevitabil că AfD lucrează cu o listă de ordine de la Kremlin în interpelările sale”, susține Maier, adăugând că întrebările sunt adresate cu „o intensitate și o profunzime a detaliilor în creștere”.

Interpelările au acoperit domenii ca transportul, aprovizionarea cu apă și infrastructura digitală și energetică, a declarat Maier, membru al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, partenerul mai mic al creștin-democraților (CDU) în guvernul federal al cancelarului Friedrich Merz.

Ministrul regional de interne a spus că AfD a formulat interpelări similare și în alte zone ale Germaniei.

AfD, partid anti-UE și anti-imigrație, a înregistrat la alegerile generale din februarie cel mai bun rezultat al său, clasându-se pe poziția a 2-a, în spatele blocului de centru dreapta CDU/CSU al cancelarului Friedrich Merz.

De atunci, scorurile sale în sondaje au crescut, iar multe cercetări sociologice plasează acum AfD în frunte.

AfD a respins acuzațiile

Ringo Muehlmann, politician AfD în parlamentul din Thuringia, a respins acuzațiile lui Maier drept „teorii bizare ale conspirației” și l-a acuzat că încearcă să își „incrimineze adversarii politici”.

Muehlmann a declarat într-un comunicat că interpelările parlamentare pe astfel de subiecte reprezintă „o piatră de temelie a controlului democratic”.

Serviciul german de informații externe BND a refuzat să comenteze acuzațiile. Serviciul de informații interne BfV nu a răspuns pe moment solicitării AFP. Konstantin von Notz, parlamentar al Verzilor și vicepreședinte al comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații, a declarat pentru AFP că politicienii AfD au depus numeroase „interpelări