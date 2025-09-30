Parlamentarii, obligați să declare cu cine se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte de legi: „Nu e dictatură, e transparență” / Legea a fost adoptată de Parlament

Parlamentarii au votat marți, într-o ședință a plenurilor reunite, un proiect de lege care prevede că atât senatorii, cât și deputații, trebuie să declare numele persoanelor cu care se întâlnesc pentru a discuta despre proiecte de legi, ce instituție, firmă, sindicat sau asociație reprezintă și data, locul sau scopul întâlnirii.

Din cei 355 de parlamentari prezenți la ședința plenurilor reunite, 236 au votat „pentru”, 13 au votat „contra”, 105 s-au abținut, iar un deputat a ales să nu voteze.

Legea va merge acum pe masa președintelui Nicușor Dan care poate să o promulge, să o atace la CCR sau să o întoarcă în Parlament. Modificările vor intra în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege adoptat cuprinde o serie de modificări la Statutul deputaților și senatorilor. Schimbările votate introduc practic obligația ca aleșii să declare în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) întâlnirile cu terțe persoane pe marginea unor inițiative legislative.

Proiectul a fost întocmit de Comisia specială comună pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de senatoarea USR Violeta Alexandru.

„Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură, așa cum au țipat în plen reprezentanții AUR. Sunt despre transparență. La fel cum se întâmplă în Parlamentul European este normal ca oamenii să cunoască ce companie, ce sindicat, patronat sau ONG are acces la parlamentari, ce întrevederi au avut senatorii și deputații și pe marginea cărui act normativ”, a declarat Violeta Alexandru.

Ce schimbări aduce legea

Concret, deputații și senatorii vor fi obligați să declare în RUTI:

Numele persoanelor cu care se întâlnesc

Ce entități reprezintă acestea, fie că e vorba despre o companie, un sindicat, patronat sau ONG

Data, durata, locul și scopul întâlnirii

Toate acestea trebuie înscrise în registrul online cu 48 de ore înaintea întâlnirii, în cazul în care e planificată sau la maximum 48 de ore după, dacă nu e planificată.

Dacă legea nu e respectată, senatorii și deputații vor primi un avertisment scris.

Proiectul vine în contextul în care una dintre recomandările făcute de OCDE pentru aderare este reprezentată de un set de principii privind transparența interacțiunilor dintre decidenți și terțe persoane. Până acum, doar reprezentanții Guvernului erau obligați să declare interacțiunile pe care le au cu grupuri specializate din societatea civilă și mediul de afaceri.

AUR și UDMR critică proiectul

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat de la tribuna din plenul Camerei Deputaților deși susține aderarea României la OCDE, nu poate fi de acord cu un proiect de lege „superficial, inaplicabil”.

„Susținem aderarea țării noastre la OCDE. Trebuie să vă spun că dincolo de a susține aderarea țării noastre la OCDE, acest proiect de lege este superficial, inaplicabil. Este un proiect care nu are nicio legătură cu realitatea. Asta nu înseamnă că nu susținem transparența totală pentru actul legislativ”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că din proiectul de lege lipsesc definițiile, ceea ce ar putea duce la un șir de acuzații de abuz în serviciu.

„Lipsesc definițiile din acest proiect de lege. Dacă definițiile nu sunt corecte, dacă definițiile nu sunt precise, orice lege lasă loc de interpretare. Și dacă este interpretabilă, o lege se va interpreta în diferite moduri”, a afirmat președintele UDMR.

El critică faptul că proiectul prevede că și întâlnirile online trebuie declarate pentru că nu este specificat clar ce înseamnă aceste întâlniri: „E-mailul este online? Whatsapp este online? Telefonul este online?”.

Florin Velcescu, deputat AUR, a criticat faptul că legea, prin faptul că face referire la societăți de advocacy sau public affairs, și nu direct la firme de lobby sau de consultanță.

„Prin ce ați făcut aici, prin artificiul ăsta, practic, i-ați păcălit pe cei de la OCDE, spunându-le că am atins jalonul, fără să discutăm, de fapt, de o lege a lobby-ului”, a spus Florin Velcescu.