Parlamentarii ruşi vor folosirea „armelor răzbunării” în Ucraina, spune șeful Dumei de Stat

Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele „arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodin, conform Reuters.

Viaceslav Volodin, care este de asemenea membru în Consiliul de Securitate al Rusiei, principalul organ consultativ al Kremlinului, prezidat direct de președintele Vladimir Putin, nu a specificat la ce fel de arme se referă.

„Trupele noastre avansează. Deputaţii Dumei de Stat insistă pe utilizarea unor arme mai puternice – „armele răzbunării”. Și pe îndeplinirea obiectivelor operaţiunii militare speciale”, a afirmat Volodin, folosind termenul prin care Rusia se referă la războiul său din Ucraina.

„Șoimii” îndeamnă la continuarea războiului

Este a doua declaraţie publică din ultimele două zile din partea „șoimilor” de la vârful puterii ruse care susţin că Moscova trebuie să continue şi chiar să-şi intensifice efortul de război, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump încearcă să convingă ambele părţi să ajungă la un acord de pace.

Joi, liderul cecen Ramzan Kadîrov le-a spus jurnaliștilor: „Cred că războiul trebuie dus până la capăt… Sunt împotriva negocierilor”.

Decizia dacă și când ar trebui Rusia să înceteze războiul îi revine în totalitate lui Putin. Kremlinul insistă că Rusia ar prefera să-şi atingă obiectivele în Ucraina prin diplomaţie, dar că o va face prin mijloace militare dacă acest lucru nu este posibil, notează Reuters.

În postarea sa pe Telegram, şeful Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, l-a insultat totodată pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a spus că ucrainenii se vor confrunta cu „noi probleme de săptămâna viitoare”.

Iar asta în contextul în care, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Putin a fost de acord cu o solicitare personală a lui Trump de a înceta atacurile asupra Kievului până duminică, pentru a crea un climat mai favorabil negocierilor.

„Arme de răzbunare” este traducerea termenului german Vergeltungswaffen, care se referea la armele cu rază lungă de acțiune concepute pentru bombardamentele strategice în cel de-Al Doilea Război Mondial.