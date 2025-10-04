Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate

Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, notează BTA, conform de News.ro.

Modificările au fost prezentate de deputaţii din GERB-SDS, Partidul Socialist Bulgar şi partidul Există un astfel de popor. 120 de deputaţi au votat în favoarea acestora, inclusiv membri ai DPS – Un nou început şi foşti membri ai Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi. 67 de deputaţi au votat împotrivă şi 2 deputaţi s-au abţinut.

Alegerea de către Parlament a preşedinţilor Agenţiei Naţionale de Informaţii şi Agenţiei Naţionale pentru Operaţiuni Tehnice a fost, de asemenea, aprobată în prima lectură.

Opoziţia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la controlul politic asupra serviciilor de securitate. Vazrazhdane şi coaliţia „Continuăm schimbarea – Bulgaria democratică” au declarat amendamentele neconstituţionale.

„Bulgarii ar trebui să reacţioneze, deoarece aceasta este o lovitură pentru democraţie, cu consecinţe negative pe termen lung”, a declarat preşedintele Rumen Radev şi a respins afirmaţiile potrivit cărora se pregăteşte să înfiinţeze propriul partid politic.

Înainte de votul din 2 octombrie, coaliţia de opoziţie Bulgaria Democratică, parte a celui de-al doilea grup parlamentar ca mărime, Continuăm schimbarea – Bulgaria Democratică, a declarat că se va abţine de la vot.

„Nu putem susţine în niciun caz încercarea majorităţii de a-l numi pe Denyo Denev, omul lui Peevski”, a declarat Bozhidar Bozhanov, co-liderul Bulgariei Democratice.

Bozhanov a afirmat că situaţia este identică cu cea din 2013, când „majoritatea lui Peevski, care nu includea GERB la momentul respectiv, l-a ales pe Peevski în funcţia de şef al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională. Acum, el (Peevski) modifică legea în acelaşi mod şi îşi numeşte omul”.

Bozhanov a spus că modificările nu sunt în contradicţie cu constituţia, dar „problema este echilibrul”.

„În trecut, Radev avea, pe de o parte, propriul său guvern interimar, iar pe de altă parte, cu semnătura sa în calitate de preşedinte, numea persoane care îi serveau interesele, dar acum nu mai este cazul. Există motive pentru ca echilibrul să se menţină şi pentru ca guvernul să încerce să propună alte persoane, deoarece Denyo Denev nu este singurul din această ţară”, a declarat Bozhanov.

Într-o evoluţie conexă, coaliţia de guvernare ia măsuri pentru a modifica Legea Serviciului Naţional de Securitate, pentru a-i retrage şefului statului dreptul de a utiliza vehiculele Serviciului Naţional de Protecţie.

Modificările au fost propuse de grupul lui Peevski, după ce, în august, Radev a călătorit la Varna cu un convoi format din şapte maşini ale serviciului de securitate.

Kalin Stoyanov, fost ministru de Interne şi actual deputat al lui Peevski, l-a atacat pe Radev la acea vreme pentru că a folosit Serviciul Naţional de Protecţie drept „companie de taxiuri”.