Parlamentul Ungariei a adoptat un proiect „pentru a preveni falimentul Budapestei”. Primarul reclamă că astfel va putea fi „trimis la închisoare dacă nu ajută la jefuirea capitalei”

Parlamentul Ungariei a adoptat marți un proiect de lege prin care guvernul va putea obliga capitala Budapesta, aflată în dificultate financiară, să împrumute banii în condiții neclare și care îl poate face pe primarul orașului, membru al opoziției, răspunzător penal pentru eventuale încălcări ale prevederilor, transmite AFP.

Proiectul vine la câteva săptămâni după ce primarul ecologist al Budapestei, Gergely Karacsony, a avertizat că orașul riscă insolvența.

Karacsony, un oponent vocal al premierului naționalist Viktor Orban, dă vina pe guvern pentru problemele financiare ale orașului, acuzându-l că a majorat semnificativ taxele și a reținut fonduri promise.

Edilul l-a acuzat în repetate rânduri pe premier că lasă capitala și alte municipalități mari fără resurse financiare pentru a preveni apariția unui model alternativ de guvernare.

În schimb, partidul de guvernământ susține că problemele financiare ale capitalei au fost provocate de „cheltuielile iresponsabile” ale primarului.

Legea privind „acordarea unui împrumut pentru a preveni falimentul Budapestei” a fost adoptată de parlamentul format din 199 de membri, dominat de coaliția de guvernare a lui Viktor Orban, cu 136 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” și nicio abținere.

Proiectul a trecut printr-o procedură accelerată și a fost adoptat în sesiune extraordinară.

În baza legii, autoritățile locale din Budapesta pot aplica pentru un împrumut de la Banca de dezvoltare MFB a statului ungar pentru a se menține pe linia de plutire și pentru a plăti salariile.

Totodată, împrumutul poate fi impus municipalității de către o structură locală din subordinea guvernului, condusă de o persoană numită de Viktor Orban. În plus, guvernul poate dicta termenii acordului, rata dobânzii, durata împrumutului și alte aspecte.

Legea îi obligă pe primar și pe ceilalți eventuali solicitanți să întocmească diverse documente financiare și să efectueze reforme în termen de șase luni – în caz contrar, riscă o pedeapsă de 2 ani de închisoare.

Primarul Budapestei a criticat proiectul

Karacsony criticase proiectul, susținând că acesta nu rezolvă nimic.

„Există un singur element nou în această propunere, și anume modificarea Codului Penal, conform căreia primarul poate fi trimis la închisoare dacă nu ajută la jefuirea capitalei”, declarase edilul în această lună.

Orașul Budapesta este obligat să plătească așa-numitele contribuții de solidaritate către guvernul central.

Acestea au crescut de aproape nouă ori de cănd a fost ales primar Karacsony în 2019, iar în prezent echivalează cu o cincime din veniturile capitalei.

Municipalitatea a intentat mai multe procese în ultimii ani, susținând că taxa este neconstituțională.

Guvernul a justificat contribuțiile spunând că trebuie să redistribuie fonduri de la municipalitățile mai bogate către localitățile cu mai puține resurse financiare.