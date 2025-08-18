Parteneriatul dintre McDonald’s și Pokemon s-a încheiat cu un fiasco de o zi în Japonia

Lanțul de fast-food McDonald’s Japonia a anulat o campanie de vânzare a meniurilor Happy Meal care includea cartonașe Pokemon foarte căutate, prezentând scuze după ce speculanții s-au grăbit să cumpere mâncarea doar pentru a o arunca, lăsând gunoaie în fața restaurantelor, relatează Associated Press.

Meniurile, numite „Happy Set” în Japonia, erau destinate copiilor. Ele veneau cu o jucărie, precum un mic Pikachu din plastic, și un cartonaș Pokemon. S-au epuizat într-o singură zi, potrivit relatărilor din presa japoneză.

Grămezi de mâncare risipită au fost descoperite în apropierea restaurantelor.

„Nu credem în abandonarea și aruncarea mâncării. Această situație contravine filosofiei noastre de lungă durată, pe care am prețuit-o ca restaurant, aceea de a «oferi o experiență de luat masa distractivă pentru copii și familii». Acceptăm cu sinceritate că pregătirile noastre nu au fost adecvate”, a transmis compania într-o declarație de luni.

McDonald’s a spus că lucrează la modalități de a preveni repetarea unei astfel de situații, precum limitarea numărului de meniuri pe care o persoană le poate cumpăra și oprirea comenzilor online. A menționat inclusiv că ar putea refuza să servească clienții care nu respectă regulile.

„Promitem să revenim la esența a ceea ce stă la baza Happy Set, și anume să contribuim la aducerea zâmbetelor în familii, astfel încât să putem sprijini dezvoltarea sănătoasă a inimilor și trupurilor copiilor, care reprezintă viitorul nostru”, a mai transmis compania.

Colecționarea cartonașelor Pokemon este populară atât printre adulți, cât și printre copii, în multe locuri din lume, iar cele mai rare cărți se vând cu 1.000 de dolari sau chiar mai mult.

Cartonașe Pokemon inscripționate în limba japoneză, FOTO: Shingo Tosha / AFLO / Profimedia Images

Mulțimi neobișnuit de mari au fost văzute îndreptându-se spre restaurantele McDonald’s atunci când au fost puse la vânzare meniurile cu aceste cartonașe. Ulterior, ele au fost revândute online cu prețuri de până la zeci de mii de yeni (sute de dolari).

McDonald’s vinde Happy Meal de mai bine de 40 de ani. În Japonia, meniurile costă de obicei 510 yeni (3,40 dolari).