Participă la evenimentul de taxe și fiscalitate al anului 2026

La începutul anului 2026, companiile sunt nevoite să se adapteze unui nou val de modificări fiscale, care generează o serie de incertitudini, presiuni suplimentare și provocări semnificative pentru mediul de afaceri.

TaxEU Forum, eveniment cu o tradiție de 20 de ani în domeniul fiscal, revine cu o nouă ediție, ce va avea loc în București, pe 5-6 februarie 2026, la Hotel JW Marriott.

Evenimentul reunește anual specialiști din cele mai importante companii de consultanță fiscală, lideri de opinie și experți recunoscuți pentru a prezenta cele mai importante schimbări din zona fiscalității, efectele măsurilor fiscale anunțate, noile cerințe de conformare și provocările legislative ale anului.

Programul include o zi de conferință structurată în 4 sesiuni complexe, axate pe noile reglementări și impactul lor asupra mediului de afaceri. Discuțiile și prezentările vizează evoluția fiscalității românești, direcțiile majore privind digitalizarea, impozitarea companiilor, TVA, prețuri de transfer, strategii de optimizare și soluții de adaptare la noul cadru fiscal.

Cea de-a doua zi este dedicată celor 8 seminare specializate, care aprofundează subiectele prin spețe practice și studii de caz, oferind o perspectivă clară și cuprinzătoare asupra modificărilor recente și a modului în care acestea pot influența activitatea companiilor.

Experți din cele mai mari companii de consultanță fiscală și specialiști cu activitate recunoscută în domeniul taxelor urcă în fiecare an pe scenă evenimentului. Printre vorbitorii ediției TaxEU Forum București 2026 se numără:

Alex Milcev (Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România și Moldova)

(Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România și Moldova) Angela Roșca (Managing Partner, Taxhouse-Taxand România)

(Managing Partner, Taxhouse-Taxand România) Gabriel Biriș (Co-Managing Partner, Biriș Goran SPARL)

(Co-Managing Partner, Biriș Goran SPARL) Ruxandra Târlescu (Tax, Legal & People Partener, PwC România)

(Tax, Legal & People Partener, PwC România) Dragoș Doroș (Managing Partner, ASD Tax)

(Managing Partner, ASD Tax) Mihaela Mitroi (Managing Partner, Grupul GTA)

(Managing Partner, Grupul GTA) Anca Grigorescu (Partener, bpv Grigorescu Ștefănică)

(Partener, bpv Grigorescu Ștefănică) Dan Schwartz (Managing Partner, RSM Romania)

(Managing Partner, RSM Romania) Bianca Vlad (Tax Partner​, Forvis Mazars in Romania)

(Tax Partner​, Forvis Mazars in Romania) Mariana Vizoli (Independent Tax Consultant, Colaborator Soter & Partners, Cadru Didactic Asociat ASE)

(Independent Tax Consultant, Colaborator Soter & Partners, Cadru Didactic Asociat ASE) Dan Bărăscu (Head of Tax, Partener, BDO România)

(Head of Tax, Partener, BDO România) Daniela Zar (Partener | FCCA | Consultant fiscal | TPA România)

(Partener | FCCA | Consultant fiscal | TPA România) Mitel Spătaru (Tax Partner, Crowe România)

(Tax Partner, Crowe România) Theodor Artenie (Tax Advisor, Counsel, Kinstellar Tax & Finance)

(Tax Advisor, Counsel, Kinstellar Tax & Finance) Alina Andrei (Partener, Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran)

Evenimentul reprezintă un prilej unic de conectare cu profesioniștii din domeniu, fiind dedicat specialiștilor în taxe din cadrul companiilor, economiștilor, profesioniștilor contabili, directorilor financiari sau economici, consultanților fiscali sau auditorilor. Programul oferă pauze de networking propice schimbului de idei și contacte între participanți și vorbitorii invitați.

Atât conferința, cât și seminarele specializate se vor desfășura exclusiv “în persoană”, la Hotel JW Marriott din București, iar participarea este posibilă doar cu prezență fizică, în sală.

Pentru a afla în timp real noutăți cu privire la agenda și vorbitorii invitați la TaxEU Forum București 2026, vă invităm să urmăriți site-ul evenimentului www.taxeu.ro/bucuresti, pagina oficiala de Facebook, dar și pagina de LinkedIn.

TaxEU Forum București 2026 este organizat de Evensys în parteneriat cu TaxHouse-Taxand România, EY România, Biriș Goran, BDO România, RSM Romania, TPA România, bpv Grigorescu Ștefănică, Forvis Mazars in Romania, PwC România, Crowe România, Grupul GTA, Kinstellar și Banca Transilvania.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

