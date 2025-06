„Partida nu s-a terminat”, Iranul mai are uraniu îmbogăţit, susține un consilier al ayatollahului Khamenei

Un consilier al liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat duminică, după atacurile aeriene americane asupra principalelor instalaţii nucleare ale Iranului, că țara încă deţine stocuri de uraniu îmbogăţit, transmite AFP.

„Chiar dacă siturile nucleare sunt distruse, partida nu s-a terminat, materialele îmbogăţite, cunoştinţele dobândite şi voința politică rămân”, a scris pe reţeaua X respectivul oficial, Ali Shamkhani.

Potrivit acestuia, „iniţiativa politică şi operaţională sunt acum de partea celui care acţionează inteligent şi evită loviturile orbeşti”.

„Surprizele vor continua!”, mai susţine consilierul ayatollahul Ali Khamenei, fără alte detalii.

Even if nuclear sites are destroyed, game isn’t over, enriched materials,#indigenous_knowledge, #political_will remain. With #legitimate_defense right, political and operational initiative is now with the side that plays smart, avoids blind strikes. Surprises will continue!