Partidul aflat la putere în Georgia anunță desființarea Parchetului Anticorupție pentru „optimizarea resurselor”

Georgia intenționează să desființeze un organism anticorupție înființat la recomandarea Uniunii Europene, a declarat luni președintele parlamentului de la Tbilisi în contextul în care relațiile dintre țara din Caucaz și Bruxelles devin tot mai tensionate, transmite agenția Reuters.

Georgia a obținut statutul de candidat la aderarea la UE în decembrie 2023, însă Bruxelles-ul a acuzat-o luna aceasta de „regrese democratice grave” și a afirmat că acum este considerată o națiune candidată „doar cu numele”.

Anunțând planul de a desființa Parchetul Anticorupție, președintele parlamentului Shalva Papuashvili, un membru de rang înalt al partidului de guvernământ Visul Georgian, a declarat într-un briefing că obiectivul este „optimizarea resurselor statului”.

„În urma consultărilor cu guvernul, s-a conturat o viziune comună conform căreia această funcție se potrivește mai bine Oficiului de Audit al Statului, în cadrul constituțional al guvernanței publice, ca organ constituțional superior și mai independent”, a spus el.

Parchetul Anticorupție a fost înființat de Georgia pentru a adera la UE

Papuashvili a afirmat că Parchetul va fi comasat cu Oficiul de Audit al Statului începând cu 2 martie, potrivit agenției Interpress.

Înființat în noiembrie 2022 ca parte a demersului Georgiei de a adera la UE, Parchetul avea sarcina de a elabora planuri anticorupție, de a consolida protecția avertizorilor de integritate și de a supraveghea finanțarea partidelor politice, printre alte atribuții.

Un grup de peste 50 de organizații neguvernamentale georgiene a afirmat, într-o scrisoare deschisă publicată săptămâna trecută, că Parchetul Anticorupție nu își îndeplinește mandatul și este „folosit ca instrument pentru persecutarea organizațiilor independente ale societății civile”.

Puterea din Georgia vrea să interzică partidele de opoziție

Criticii partidului Visul Georgian spun că acesta a devenit din ce în ce mai autoritar de la începutul războiului din Ucraina. Partidul aflat la putere a suspendat anul trecut discuțiile privind aderarea Georgiei la UE, deși susține că încă își dorește integrarea în blocul comunitar.

Visul Georgian a înăsprit măsurile împotriva politicienilor din opoziție, închizându-i pe mulți dintre ei, în timp ce poliția a intensificat arestările protestatarilor care participă la manifestații anti-guvernamentale regulate.

Luna trecută, partidul de guvernământ a semnalat că va depune în curând o acțiune la Curtea Constituțională pentru a solicita interzicerea celor trei principale partide de opoziție ale țării, pe motiv că acestea reprezintă „o amenințare reală la adresa ordinii constituționale”.