Partidul Anei Ciceală cere Guvernului să își asume răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi

La o zi de la alegerile din București, SENS, partidul care a susținut-o pe Ana Ciceală în cursă, cere premierului Ilie Bolojan și Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

SENS spune că măsura ar putea duce la terminarea „tiraniei votului util” și „dictat de sondaje”.

Partidul Anei Ciceală susține că „așa cum Guvernul vrea să rezolve deficitul bugetar prin asumarea răspunderii pe măsurile de austeritate, solicităm premierului să rezolve deficitul democratic existent prin asumarea răspunderii pentru reintroducerea celui de-al doilea tur la alegerea primarilor”.

În vara acestui an, SENS a transmis executivului o scrisoare deschisă în care a cerut același lucru: „Vom continua să cerem alegerea primarilor în două tururi până când partidele care formează majoritatea guvernamentală vor arăta că au înțeles mesajul bucureștenilor și al românilor”.

Al doilea tur pentru alegerea primarilor a fost eliminat în 2012, pe fondul crizei economice cu care se confrunta atunci România.

Și noul primar al Capitalei susține alegerea primarilor în două tururi

Ciprian Ciucu, ales primar al Capitalei cu 36,16% din voturi, a afirmat, înainte de alegeri, că susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar.

El a argumentat că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică, iar un primar, cu cât are un număr mai mare de voturi, cu atât se bucură de mai multă legitimitate.

„Legitimitatea este foarte importantă şi poate ne revenim şi discutăm, după aceste alegeri, anul viitor, la modul serios, la revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor, pentru că nu poate decât să facă bine democraţiei”, a afirmat, atunci, Ciprian Ciucu.