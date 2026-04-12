Partidul de extremă dreapta din Ungaria speră să joace un rol decisiv în formarea guvernului

Partidul de extremă dreapta din Ungaria „Patria Noastră” speră să câştige suficient sprijin în alegeri pentru a deveni un factor decisiv pentru formarea guvernului, deschizând posibil calea pentru ca Viktor Orbán să rămână la putere, relatează duminică agenția Reuters, preluată de News.ro.

„Patria noastră” face campanie pe o platformă anti-Uniunea Europeană, anti-migraţie şi anti-vaccinare şi susține că va lupta împotriva corupţiei şi criminalităţii.

Laszlo Toroczkai, liderul în vârstă de 48 de ani al partidului „Patria noastră”, respinge clasificarea partidului său ca fiind de extremă dreapta şi afirmă că îl consideră „suveranist”, în opoziţie cu forţele globaliste.

„Patria noastră” atrage alegători care manifestă deschis antisemitism şi atitudini anti-romi şi ar trebui cu siguranţă considerat un partid de extremă dreaptă, a afirmat Robert Laszlo, expert electoral la think tank-ul Political Capital, deşi a precizat că aceştia reprezintă o minoritate în cadrul partidului.

El a menţionat că „Patria noastră” a atras şi alegători moderaţi prin intermediul teoriilor conspiraţioniste legate de vaccinuri în timpul pandemiei de Covid-19.

În timp ce Toroczkai a exclus aderarea la o coaliţie cu Fidesz sau Tisza, analiştii politici spun că „Patria noastră” ar putea sprijini informal, din opoziţie, un guvern minoritar al Fidesz, dacă acest lucru ar fi necesar pentru ca Viktor Orbán să poată guverna.

Alegeri cu prezență record la vot în Ungaria

Urnele s-au închis deja în Ungaria, la ora locală 19:00, la capătul unui scrutin parlamentar tensionat în care partidul Fidesz al premierului Viktor Orbán s-a confruntat cu gruparea Tisza a opozantului Péter Magyar.

După 16 ani la conducerea țării, Viktor Orbán poate pierde puterea. Inamicul său, omul care vrea să îi ia locul la șefia guvernului, este Péter Magyar, fost membru al partidului să Fidesz, care s-a răzvrătit împotriva sistemului.

Ungurii au votat în număr foarte mare la acest scrutin crucial pentru viitorul țării, stabilind o rată de participare record. Prezența finală la vot nu a fost încă anunțată oficial, însă cu jumătate de oră înainte de închiderea urnelor votaseră 77,8% din alegători.

Nu există un exit-poll tradițional, dar ultimele sondaje care au apărut după închiderea urnelor indică spre o victorie a opoziției conduse de Peter Magyar.

Primele rezultate parțiale oficiale vor începe să apară de la ora locală 20.00, adică ora 21.00 în România.

Urmărește LIVE pe HotNews rezultatele la alegerile din Ungaria