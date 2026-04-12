Alegeri în Ungaria: Péter Magyar, fostul om din interior, care încearcă azi să demoleze sistemul Fidesz și pe Viktor Orbán

După 16 ani la putere, premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă, la alegerile de duminică, cu posibilitatea de a pierde puterea. Inamicul său, omul care vrea să îi ia locul la șefia guvernului, este Péter Magyar, fost membru al partidului lui Orbán, care s-a răzvrătit împotriva sistemului, scrie AFP.

În doar doi ani de la apariția sa în atenția publicului, Péter Magyar, liderul partidului Tisza, a reușit să se impună ca un adversar credibil al prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani.

Un comunicator abil, atât pe rețelele sociale, cât și pe teren, Magyar a vorbit despre o schimbare totală în Ungaria, promițând să demonteze „cărămidă cu cărămidă” sistemul politic pus în practică de Orban.

Dacă sondajele realizate în ultimele luni se vor adeveri la urne, el are o șansă de a câștiga și de a deveni noul prim-ministru.

Ce se poate aștepta de la el? Magyar a promis destructurarea sistemului Fidesz, îmbunătățirea serviciilor publice și combaterea corupției.

Va exista o schimbare, de substanță și stil, dar unii observatori avertizează că el a fost parte a Fidesz, că este un conservator, cu un discurs naționalist, care nu va urma automat linia UE în toate privințele.

„Într-un fel, Magyar este Orbán de acum 20 de ani”

Un lucru important, cunoscut de toată lumea: până de curând, el a fost strâns legat de acest sistem. În 2022, amintește AFP, el încă aplauda un discurs al lui Viktor Orbán, așezat în primul rând alături de Judit Varga, pe atunci soția sa și ministră a Justiției.

El spune că de pe atunci, nu se ferea să-și spună părerea și să critice anturajul lui Orban.

„Mă numeau «opoziția eternă» în cadrul Fidesz”, a declarat el pentru AFP în 2024, la scurt timp după apariția pe scena politică.

Statutul său de „fost inițiat” a contribuit la ascensiunea sa fulminantă, a spus Andrzej Sadecki, analist la Centrul de Studii Estice din Varșovia, pentru AFP.

„Într-un fel, Magyar este Orbán de acum 20 de ani, fără toată bagajul, corupția și greșelile comise la putere”, a spus acesta.

O familie de conservatori influenți

Născut pe 16 martie 1981 într-o familie de conservatori influenți. Printre rudele sale se numără avocați și judecători proeminenți, precum și fostul președinte Ferenc Mádl, care a condus țara în timpul primului mandat al lui Orbán ca premier, scrie Financial Times.

Péter Magyar a fost interesat de politică încă de la o vârstă fragedă. În timpul anilor de facultate, unde a studiat dreptul, el s-a împrietenit cu Gergely Gulyas, actualul șef de cabinet al lui Orbán, și și-a cunoscut viitoarea soție, cu care a avut trei copii.

După ce a lucrat ca avocat, el a mers cu soția la Bruxelles, când Judit Varga a fost angajată în 2009 ca asistentă a unui europarlamentar Fidesz.

La revenirea la putere a lui Viktor Orbán în 2010, a fost numit diplomat responsabil cu afacerile europene. Familia s-a întors în Ungaria în 2018, când Judit Varga a fost numită secretară de stat, apoi ministră a Justiției.

Péter Magyar a preluat conducerea organismului de împrumuturi pentru studenți Diakhitel Kozpont și a făcut parte din consiliul de administrație al mai multor alte întreprinderi publice.

Ieșirea din sistem

Necunoscut publicului larg înainte de începutul anului 2024, Magyar a apărut pe scenă atunci când a denunțat în mod deschis sistemul Orbán, în urma scandalului uriaș declanșat de o grațiere prezidențială într-un caz de pedofilie, care a zguduit guvernarea.

Scandalul a forțat demisia fostei sale soții, fostă ministră a Justiției, și a președintei Katalin Novák.

Magyar a afirmat atunci că nu are ambiții politice. Câteva săptămâni mai târziu însă, el a organizat deja prima sa manifestație, atrăgând zeci de mii de oameni.

„Multă vreme am crezut în idealul unei Ungarii patriotice și suverane”, a scris Magyar în 2024. „Dar în ultimii ani a trebuit să realizez că nu este altceva decât un produs politic, o glazură… perpetuarea puterii și acumularea unei bogății enorme”, a spus el.

Netestat în sondaje încă, Magyar a devenit rapid un lider informal al opoziției, nu în ultimul rând datorită abilităților sale de comunicare, iar în jurul său s-a construit o comunitate puternică.

El a preluat rapid coducerea unui partid până atunci inactiv, Tisza, care a ajuns apoi pe locul al doilea la alegerile europene din 2024, în spatele coaliției aflate la putere.

Pe măsură ce popularitatea lui a crescut, Magyar s-a confruntat cu o serie de acuzații, printre care cea de violență domestică din partea lui Judit Varga, de care a divorțat în 2023. El a respins acuzațiile, denunțând un „tsunami de ură și minciuni”, iar analiștii spun că atacurile l-au legitimat și mai mult în ochii alegătorilor.

Varga i-a rămas loială lui Orbán, dar a evitat în mare măsură denigrarea politică a fostului soț.

A mizat pe rețelele locale

În campania electorală și în lunile dinainte, Magyar a fost hiperactiv, vizitând numeroase localități, vorbind cu oamenii din sate cu 500 de locuitori, încercând să spargă mobopolul electoral deținut de Fidesz asupra ruralului.

Anul trecut, el a pornit într-un marș lung de sute de kilometri, de la Budapesta la Oradea.

El a pus un accent foarte puternic pe rețelele locale, așa-numitele „insule Tisza”. Observatorii au vorbit despre un entuziasm uriaș în aceste organizații locale, organizații de partid, care îi ajută foarte mult campania.

Parte din schimbarea promisă alegătorilor a însemnat propunerea unor candidați fără trecut politic pentru scrutinul parlamentar.

„Cred că a fost oarecum necesar pentru el să aleagă în acest fel. Alegătorii opoziției maghiare, precum și mai mulți alegători de centru, alegători indeciși, chiar s-au săturat de politicieni, de politicieni existenți, consacrați”, a spus într-un interviu pentru publicul HotNews Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta.

„Și cred că, pentru a se adresa cu adevărat noilor alegători, alegătorilor care nu au votat pentru opoziție acum patru ani, acum opt ani, a trebuit să arate că este diferit, că nu face parte din trecut, că nu este ca politicienii și liderii opoziției din trecut”, a spus ea.

Ce vrea cu adevărat Péter Magyar

În ceea ce privește programul, Péter Magyar propune îmbunătățirea serviciilor publice, precum sănătatea și educația, aflate într-o stare de degradare, potrivit criticilor, și combaterea corupției.

El promite să restabilească echilibrul democratic al puterii și spune că va urmări penal membrii elitei Orbán care s-au îmbogățit. „Tovarăși: s-a terminat”, a spus el la un miting recent – un mesaj adresat lui Orbán. El a îndemnat mulțimea: „Repetați după mine: cătușe, cătușe, gratii, gratii!”

El a sugerat, de asemenea, o politică externă pro-occidentală, afirmând că se va strădui să facă din Ungaria un aliat de încredere al NATO și un membru loial al UE.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, Zsolt Enyedi, profesor de științe politice la Universitatea Central Europeană din Viena, a observat că Magyar a fost format în cadrul Fidesz și încă poartă cu el unele trăsături ideologice și discursive ale Fidesz.

„Așadar, nu este un liberal democrat în adevăratul sens al cuvântului”, a spus profesorul.

La fel ca Orbán, Magyar refuză trimiterea de arme în Ucraina și se opune unei integrări rapide a acestei țări în UE, chiar dacă nu împărtășește retorica ostilă față de Kiev.

La fel ca Orbán, el dorește să păstreze opțiunea importurilor ieftine de energie rusească, pe care le consideră esențiale pentru redresarea europeană.

Magyar va fi probabil îngrijorat că o schimbare prea dramatică a politicii externe va îngrijora alegătorii și va alimenta discursul naționalist al Fidesz.

„Așadar, cred că va încerca să găsească un fel de echilibru. Vor fi unele chestiuni în care se va opune Bruxelles-ului, dar va fi o schimbare. Nu va fi cineva care va lua UE ostatică cu drepturile de veto. Va încerca să încheie acorduri și să coopereze”, a explicat Zsolt Enyedi.