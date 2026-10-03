Partidul premierului Kulbergs, dat de exit-polluri câștigător detașat al alegerilor parlamentare din Letonia: „Nu mă așteptam la un asemenea rezultat”

Lista Unită, partidul centrist și pro-Ucraina al premierului leton Andris Kulbergs, a câștigat alegerile parlamentare, confom rezultatelor exit-poll de sâmbătă seară, citate de Reuters.

Un exit-poll al televiziunii publice letone LSM plasează Lista Unită la un scor de 35,6%, în timp ce formațiunea populistă Letonia pe Primul Loc, de tip MAGA, este la 11,3%. În perioada premergătoare votului, Letonia pe Primul Loc încercase să-și atragă susținere din numeroasa minoritate etnică rusă.

Progresiștii sunt creditați cu un scor de 11,1%, în timp ce formațiunea deschis pro-rusă Puterea Suverană este pe locul al 4-lea, cu 10,8%.

Alegerile au avut loc într-un context în care țările baltice avertizează de luni de zile că Rusia desfășoară acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride în Europa, pentru a eroda sprijinul acordat Ucrainei și pentru a stârni frică.

Marți, guvernul eston a învinuit serviciile secrete ruse pentru un atac incendiar de luna trecută de la o companie din sectorul apărării din capitala Tallinn, Milrem Robotics, care furnizează vehicule militare fără pilot pentru Ucraina.

Rusia susține că astfel de acuzații sunt nefondate și sunt rezultatul unei isterii antiruse.

Reacția premierului leton după apariția rezultatelor exit-poll

Kulbergs a declarat că speră să rămână prim-ministru, dar a precizat că nu și-ar dori să guverneze alături de partidul Letonia pe Primul Loc. Totuși, dacă rezultatele exit-poll se confirmă, Lista Unită va avea nevoie de aliați pentru formarea unui guvern.

„Este remarcabil de bine. Nu mă așteptam la un asemenea rezultat”, a declarat Kulbergs la sediul partidului său din Riga.

Om de afaceri și pilot amator de raliuri, Kulbergs, în vârstă de 47 de ani, a ajuns la putere în mai, în condițiile în care fosta coaliție s-a destrămat din cauza modului în care a gestionat incidentele cu drone care au pătruns nedetectate în Letonia – deși acestea erau ucrainene, oficialii au spus că Rusia le deviase de la traiectoria lor de zbor.

Pe parcursul campaniei, el a promis inclusiv consolidarea capacităților anti-dronă și menținerea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO.