„Pas istoric” al Ungariei, care desecretizează toate dosarele colaboratorilor din perioada comunistă

Ungaria va începe în curând desecretizarea a zeci de mii de dosare ale poliției comuniste, care vor fi accesibile într-o bază de date publică; în documentele depozitate în prezent într-un subsol imens al arhivelor vor putea fi identificați informatorii și colaboratorii fostelor servicii de securitate, transmite marți agenția Reuters, citată de Agerpres.

Publicarea va marca a 70-a comemorare a revoltei antisovietice din 1956 și va îndeplini promisiunea premierului Peter Magyar de a le permite ungurilor să își înțeleagă trecutul totalitar.

Deși regimul comunist s-a prăbușit în 1989, Ungaria a întârziat desecretizarea completă a dosarelor. Reuters apreciază că a fost vorba de o lipsă de voință politică din partea guvernelor care s-au succedat de la Budapesta.

Până acum, cetățenii puteau solicita doar accesul la propriile lor dosare sau la cele ale membrilor de familie apropiați. Pe viitor, accesul la orice dosar va fi posibil pentru toți, nu doar pentru cercetători, iar căutarea va fi posibilă în baza de date online.

Câte dosare de colaboratori are Ungaria din perioada comunistă

În Ungaria, din 1956 până în 1989, au fost înregistrați cel puțin 50.000 de astfel de colaboratori secreți ai serviciilor de securitate comuniste.

Dosarele serviciilor secrete comuniste sunt gestionate de Arhivele Istorice ale Securității de Stat Ungare (ABTL) și conțin numele a 50-60 de mii de colaboratori.

Bendeguz Gergo Cseh, directorul ABTL, a descris drept un „pas istoric” desecretizarea făcută în baza unei legi adoptate în septembrie de parlamentul de la Budapesta și afirmă că aceasta merge mai departe decât în oricare țară din fostul bloc comunist est-european.

Dosare în Arhivele Istorice ale Securității de Stat Ungare (ABTL), FOTO: Zsolt Szigetvary / AP / Profimedia

Ungaria va desecretiza primele dosare la data comemorării Revoluției din 1956

Polonia și-a deschis arhivele cu mult înainte, dar nu permite căutări deschise, fără restricții, cum vor fi posibile în Ungaria.

Și Germania a abordat mai restrictiv desecretizarea din 1991 a fișierelor Stasi, poliția politică est-germană. Nici în Cehia nu au fost încărcate într-o bază de date publică toate dosarele.

Publicarea se va face în două etape, începând din 4 noiembrie – data la care tancurile sovietice au intrat în Budapesta, zdrobind revolta democratică începută pe 23 octombrie 1956.

Unele detalii din dosare vor fi totuși cenzurate pentru protecția informațiilor personale sensibile, cum ar fi problemele de sănătate, dependențele sau orientarea sexuală.

„Ca arhivist și istoric, cred că a judeca pe cineva pe baza acestor informații este incorect. Cred totuși că se poate pătrunde în esența unor povești de viață și ne putem privi în față trecutul într-un mod mai profund, nu doar la nivel individual, ci și ca societate”, a apreciat Cseh.