Pasagerii unui tren privat care s-a defectat au așteptat patru ore între Sinaia și Câmpina sosirea unui tren de ajutor

Un automotor al companiei private Regio Călători s-a defectat în jurul orei 15.20 în zona Posada, iar pasagerii au așteptat mai bine de patru ore ca să-i preia un tren de la aceeași companie. Pentru o parte dintre pasageri, călătoria Brașov – București a durat șapte ore și jumătate.

Trenul 11034 a plecat din Brașov la ora 14.00 și ar fi trebuit să ajungă la București la 16.50.

Un pasager din trenul RE 11034 Brașov – București a spus pentru HotNews.ro că automotorul s-a defectat între Valea Largă și Posada, în jurul ore 15.15. Trenul era departe de șosea și într-o zonă accidentată, a mai spus pasagerul. După ora 19.00 s-a luat curentul în tren, iar o toaletă era nefuncțională, a mai spus pasagerul. În tren era și un grup de copii.

Pasagerii au fost transbordați către un alt tren Regio Călători care venea de la Brașov

HotNews.ro a contactat dispeceratul Regio Călători, iar un angajat al companiei a spus că a fost trimis în ajutor trenul 11036, Brașov – București, care a preluat pasagerii din trenul care s-a defectat, acumulând 150 de minute întârziere.

Trenul 11036 a plecat de la Brașov la 15.57, la Sinaia avea 27 de minute întârziere, iar după manevre și transbordare ajunsese să aibă o întârziere de 141 minute la Comarnic, de unde a plecat la ora 19.36. Trenul care a preluat pasagerii blocați ar fi trebuit să ajungă la Gara de Nord la 18.44, dar a ajuns la 21.24, arată datele Infofer.