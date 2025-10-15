Pașaportul SUA a ajuns aproape la fel de „puternic” ca al României, într-un clasament de referință. Ce locuri ocupă cele două țări

Ce face ca un pașaport să fie „puternic”? Ei bine, un indicator clar este deschiderea pentru călătorii – abilitatea de a intra în diverse destinații din lume doar fluturând pașaportul, fără a avea nevoie de viză, explică CNN.

Indicele Henley al Pașapoartelor (Henley Passport Index), unul dintre clasamentele de referință care măsoară „puterea” pașapoartelor din această perspectivă, arată pentru prima dată în cei 20 de ani de existență a sa că pașaportul Statelor Unite a ieșit complet din top 10.

Noul raport trimestrial publicat săptămâna aceasta arată că Statele Unite se află pe locul 12 în clasament, la egalitate cu Malaysia. Cetățenii ambelor state se bucură de acces fără viză în 180 dintre cele 227 de țări și teritorii monitorizate de indicele creat de firma londoneză de consultanță în cetățenie și rezidență globală Henley & Partners.

Aceasta folosește date exclusive furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și, deoarece Henley atribuie aceeași poziție mai multor țări cu același scor, există de fapt 36 de state care depășesc SUA în clasament.

România este pe poziția a 13-a în clasament, imediat în spatele SUA, cu acces fără viză în 179 de țări. Urmează, la egalitate, Bulgaria și Cipru, cu acces în 178 de țări.

Trei pașapoarte ale unor țări din Asia domină acum clasamentul: Singapore, cu acces fără viză în 193 de destinații din lume; Coreea de Sud, cu acces în 190; și Japonia, cu 189.

Un declin remarcabil al pașaportului SUA

În 2014, Statele Unite ocupau locul 1, iar în iulie anul acesta încă se mai aflau în top 10. Cum se explică noua coborâre în clasament?

Totul se datorează unei serii de modificări privind accesul fără viză. În aprilie, Brazilia a retras accesul fără viză pentru cetățenii din SUA, Canada și Australia, invocând lipsa reciprocității. China a introdus politici mai prietenoase, oferind scutiri de viză pentru zeci de țări, inclusiv România, și țări bogate din Europa. SUA nu se numără însă printre ele.

Papua Noua Guinee și Myanmar și-au modificat și ele politicile de intrare, ceea ce a dus la creșterea scorului altor pașapoarte și la o scădere suplimentară a celui american. Lovitura finală, potrivit celui mai recent raport Henley, a venit odată cu introducerea unui sistem electronic de vize (eVisa) în Somalia și excluderea SUA din cea mai recentă listă de scutiri de viză a Vietnamului.

„Slăbirea puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o simplă rearanjare a clasamentelor. Ea semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și în dinamica puterii soft,” a declarat Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners, într-un comunicat.

„Națiunile care adoptă deschiderea și cooperarea merg înainte, în timp ce cele care se bazează pe privilegiile trecutului sunt lăsate în urmă”, a subliniat el.

Top 10 cele mai puternice pașapoarte din lume în octombrie 2025

Singapore – 193 destinații;

Coreea de Sud – 190;

Japonia – 189;

Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Elveția – 188;

Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Olanda – 187;

Grecia, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Suedia – 186;

Australia, Cehia, Malta, Polonia – 185;

Croația, Estonia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit – 184;

Canada – 183;

Letonia, Liechtenstein – 182.

Înaintea SUA și Malaysiei în clasament se mai află pe poziția a 11-a, la egalitate, Islanda și Lituania, cu acces fără viză în 181 de țări.

FOTO articol: Brian Lerich / Dreamstime.com (editat).