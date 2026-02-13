Pășește în lumea strategiilor eficiente la Employer Branding Conference!

Într-o eră dominată de inteligența artificială și transformări accelerate, diferența dintre organizații o face modul în care acestea reușesc să pună oamenii în centrul deciziilor lor. Autenticitatea, încrederea și experiența angajaților devin piloni esențiali ai unui brand de angajator credibil, capabil să echilibreze inovația tehnologică cu empatia și coerența dintre promisiune și realitate.

Employer Branding Conference revine în această primăvară la Hotel JW Marriott din București cu o ediție dedicată evoluției employer brandingului și soluțiilor care modelează viitorul pieței muncii, reunind pe 16 și 17 aprilie profesioniști din HR, marketing și leadership pentru dezbateri relevante, studii de caz și perspective strategice aplicate, alături de conținut premium și instrumente practice pentru construirea unor branduri de angajator adaptate noilor realități din piață.

Speakeri recunoscuți vor susține prezentări și sesiuni interactive care inspiră, provoacă și încurajează schimbul de idei între participanți. Printre aceștia se numără: Emily Firth (Co-founder, TheTruthWorks), Matthew Jeffery (Founder, MJ Consulting & Global Talent Acquisition Leader), Gáspár György (Psiholog & Autor, Co-fondator Pagina de Psihologie), Luiza Müller (HR Director, Orange Romania), David Timiș (Global Communications & Public Affairs Manager, Generation), Adina Vidroiu (HR Director Central Europe, Microsoft), Horațiu Cocheci (Director People Advisory Services, EY Romania), Bogdan Badea (CEO, eJobs Group), Madi Rădulescu (Managing Partner, MMM Consulting) și Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group).

Ediția din acest an aduce o premieră prin formatul extins pe două zile, care permite combinarea învățării aprofundate cu expunerea la puncte de vedere diverse, susținând atât dezvoltarea profesională, cât și schimbul autentic de experiență.

16 aprilie • Employer Branding Masterclass

Build an Employer Brand That Actually Stands Out

Un seminar aplicat, dedicat aprofundării conceptelor esențiale și construirii unor mesaje de employer branding clare, credibile și diferențiatoare, capabile să atragă candidații potriviți.

17 aprilie • Employer Branding Conference

Ziua de conferință include prezentări strategice, paneluri și exemple inspiraționale din companii de referință. Participanții vor descoperi tendințele actuale din employer branding prin studii de caz și perspective relevante din industrie.

Mai multe informații despre înscrieri și vorbitori sunt disponibile pe www.employerbrandingconference.ro

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Producție și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

Ediția de primăvară a Employer Branding Conference 2026 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Lidl România, Up România, SmartLunch și eJobs.

Parteneriat media