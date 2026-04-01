Paște sărbătorit cu ușile închise la Ierusalim. Anunțul făcut de Patriarhul latin 

Sărbătorile de Paște în cel mai sfânt loc al creștinismului vor avea loc cu ușile închise, a declarat marți patriarhul latin al Ierusalimului, la câteva zile după ce poliția israeliană i-a interzis accesul în Biserica Sfântului Mormânt, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Liturghia din Săptămâna Sfântă va fi celebrată în interior, cu ușile închise, fără public”, cu un număr restrâns de credincioși și un episcop, a declarat marți cardinalul Pierbattista Pizzaballa în fața jurnaliștilor, adăugând că biserica se va strădui să transmită în direct toate celebrările de Paște în întreaga lume.

Duminică, cu ocazia liturghiei din Duminica Floriilor, cardinalului Pierbattista Pizzaballa i-a fost refuzat de către poliție accesul în Biserica Sfântului Mormânt din Orașul Vechi al Ierusalimului, fiind invocate restricțiile privind adunările în locurile sfinte în contextul războiului în curs cu Iranul.

După reacții vehemente din partea mai multor capitale europene, printre care și Roma, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat a doua zi că patriarhul latin al Ierusalimului va beneficia de „acces complet și imediat” la biserică.

Bazilica Sfântului Mormânt a fost construită, conform tradiției, pe locul unde creștinii situează episodul răstignirii lui Iisus, al coborârii Lui în mormânt și al învierii Sale.

Cardinalul Pizzaballa a evocat „o neînțelegere” duminică cu poliția, însă a salutat un comportament „foarte respectuos” al forțelor de ordine și deschiderea rapidă a unui dialog cu autoritățile.

El a asigurat că nu solicită „privilegii”, considerând că aceleași reguli ar trebui să se aplice tuturor locurilor sfinte din Ierusalim, de la Zidul Plângerii pentru evrei până la moscheea Al-Aqsa pentru musulmani, locuri în care accesul este în prezent restricționat.

Ajunge Lumina Sfântă de la Ierusalim în România?

În urmă cu o săptămână, Ambasada Israelului în România a anunțat că Israelul face „toate demersurile necesare” pentru ca Lumina Sfântă să ajungă de la Ierusalim la București de Paște.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a transmis ambasadorul Lior Ben Dor.

În fiecare an, în Sâmbăta Mare, Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă la București. De acolo, ea este oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române.