Patriarhia Ecumenică reacționează după acuzațiile lansate de spionajul rusesc la adresa lui Bartolomeu: „Injurii și informații fabricate”

Patriarhia Ecumenică își „exprimă profunda tristețe” față de atacul lansat împotriva Patriarhului Bartolomeu de către Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei.

Biserica Ortodoxă a Constantinopolului, cunoscută și sub numele de Patriarhia Ecumenică, este considerată cea mai înaltă autoritate canonică din lumea creștin-ortodoxă. Aceasta este condusă de Patriarhul Ecumenic, care are statut de primus inter pares („primul dintre cei egali”) în rândul episcopilor ortodocși din întreaga lume. Actualul Patriarh Ecumenic este, din 1991, Bartolomeu I, arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă.

Patriarhia Ecumenică vorbește într-o reacție difuzată marți despre „un nou atac rusesc […] lansat de serviciile de stat ale țării” și subliniază că „scenariile fantasmagorice, știrile false, injuriile și informațiile fabricate nu descurajează Patriarhia să-și continue lucrarea și misiunea sa ecumenică”, relatează cotidianul grec Kathimerini, citat de Rador Radio România.

Declarația Patriarhiei Ecumenice în detaliu:

„Biserica Mamă de la Constantinopol – Mamă și a Bisericii Rusiei – își exprimă cea mai profundă tristețe pentru noul atac rusesc la adresa persoanei Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, atac lansat, de data aceasta, de serviciile de stat ale țării.

Din 2018, când Patriarhia Ecumenică a decis să acorde statutul de autocefalie Bisericii Ucrainei, Biserica Mamă a evitat să comenteze nenumăratele atacuri similare care au venit din partea unor centre și personalități atât politice, cât și bisericești din Rusia. La fel face și astăzi.

Scenariile fantasmagorice, știrile false, injuriile și informațiile fabricate de tot felul de propagandiști nu descurajează Patriarhia Ecumenică să-și continue lucrarea și misiunea sa ecumenică”, conchide declarația Patriarhiei.

Ce a susținut spionajul rusesc

Kathimerini amintește că SVR a susținut printr-un comunicat că scopul Patriarhului Ecumenic Bartolomeu „este «îndepărtarea» Bisericii Ortodoxe Ruse – cu sprijinul serviciilor britanice”. „Serviciile secrete britanice îl susțin activ, alimentând sentimentele rusofobe în țările europene”, a afirmat SVR, descriindu-l pe Patriarhul Ecumenic drept „antihrist”.

Patriarhul Bartolomeu „a găsit un teren comun cu autoritățile statelor baltice, în încercarea de a semăna discordie în lumea ortodoxă rusă”, se afirmă într-o altă parte a comunicatului SVR.

„Patriarhul Ecumenic se bazează pe aliații săi ideologici, reprezentați de naționaliști locali și neonaziști, în încercarea de a desprinde Bisericile Ortodoxe din Lituania, Letonia și Estonia de Patriarhia Moscovei, transformând preoții și credincioșii acestora în marionete religioase ale Constantinopolului”, a adăugat SVR.

Serviciul rus a susținut și că, în Europa de Est, Bartolomeu „își propune de asemenea să submineze Biserica Ortodoxă Sârbă autonomă”.

Relații tensionate

Relațiile tensionate dintre Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și Biserica Ortodoxă Rusă au ajuns la o ruptură deschisă în 2018, în urma deciziei lui Bartolomeu de a acorda autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, revocând scrisoarea din 1686 care acorda Patriarhiei Moscovei jurisdicția asupra Bisericii istorice a Kievului și a toată Rusia.

De Bobotează, șeful Bisericii Ortodoxe autocefale a Ucrainei, care urmează calendarul gregorian, a călătorit la Constantinopol pentru a celebra aniversarea autocefaliei împreună cu Bartolomeu.

În schimb, Biserica Ortodoxă Ucraineană, care este afiliată Patriarhiei Moscovei, a sărbătorit Crăciunul pe 7 ianuarie, urmând calendarul iulian.

Patriarhul Kirill al Moscovei: „Rusia este rival spiritual al civilizației occidentale”

În aceeași zi, Patriarhul Kirill al Bisericii Ruse a declarat într-un interviu televizat că Rusia este „rival spiritual al civilizației occidentale”, spunând: „Nu acceptăm ceea ce este în mod obișnuit acceptat astăzi în Occident sub sloganul drepturilor omului, care în realitate își propune să distrugă moralitatea umană. (…) Dacă cineva încalcă contractul moral al societății, există un termen care i se potrivește: este un trădător al Patriei, cu toate consecințele juridice pe care le va avea de înfruntat”.