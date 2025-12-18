Patriarhia Română și-a lansat, oficial, platformă de streaming. A fost prezentată și versiunea în engleză a site-ului

Trinitas Film, platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române, a fost lansată joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Potrivit organizatorilor, este prima platformă de streaming dedicată conținutului creștin-ortodox din lume.

Platforma oferă acces la o arhivă de producții audiovizuale realizate în ultimii ani, cu conținut religios, cultural și educațional, notează basilica.ro, site-ul de știri al Patriarhiei Române.

Arhiva Televiziunii Patriarhiei cuprinde în prezent peste 150 de filme realizate în format HD. Conținutul este organizat în două secțiuni principale: Trinitas Film, care include producțiile documentare și tematice, și Trinitas Live, destinată transmisiunilor în direct ale Trinitas TV.

Catalogul este structurat pe categorii tematice precum mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, Țara Sfântă, sfinți ai Ortodoxiei, Ortodoxia și societatea, duhovnici și mărturisitori, Catedrala Națională, patrimoniu cultural și personalități românești.

Platforma include funcționalități precum reluarea automată a vizionării, salvarea filmelor favorite, recomandări personalizate și posibilitatea de redare audio cu ecranul închis, inclusiv pentru transmisiunile live.

Accesul la conținut este realizat printr-un model mixt: peste jumătate dintre materiale sunt disponibile gratuit, după crearea unui cont, iar restul pot fi accesate prin abonament, în valoare de 2 euro pe lună. Potrivit reprezentanților Trinitas TV, acest model este destinat susținerii producției de conținut nou și dezvoltării platformei.

Platforma este disponibilă online, precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS, urmând să fie extinsă și pentru televizoarele inteligente.

Patriarhia Română a lansat versiunea în limba engleză a site-ului oficial

Totodată, joi s-a lansat versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române.

Conform basilica.ro, platforma facilitează accesul publicului internațional la viața, activitatea misionară și pastorală din Patriarhia Română.

Proiectul a fost realizat cu avizul conducerii instituției și sub coordonarea Cancelariei Sfântului Sinod. Din echipa de implementare au făcut parte reprezentanți ai Cancelariei, precum și traducători ai departamentului de traducere al Editurilor Patriarhiei Române. Corectura versiunii în limba engleză a fost realizată de arhimandritul Augustin Coman.

Lansarea versiunii în limba engleză face parte dintr-un demers de extindere a prezenței online a Patriarhiei Române la nivel internațional, mai scrie sursa citată.