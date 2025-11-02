Patriarhia spune că versurile piesei „Avem o țară”, cântată de un cor de copii în Catedrala Neamului, au fost atribuite „în mod total eronat” legionarului Radu Gyr / Ce spune un istoric

Patriarhia Română a reațcionat duminică seara și susține că versurile piesei „Avem o țară” au fost atribuite în mod eronat poateului propagandist legionar Radu Gyr, după ce imagini video au apărut online cu un cor de copii care cântă piesa în interiorul Catedralei Mântuirii Neamului după slujbă.

„În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverși. La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar și în prezența reprezentanților Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază textul poeziei „Avem o țară”, atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr”, susține Patriarhia.

Totuși, Patriarhia nu spune care este autorul versurilor sau de unde provin acestea.

„Facem precizarea că textul poeziei care a stat la baza interpretării amintite nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare. Prin urmare, contextul redării cântecului exclude orice interpretare tendențioasă. Încercarea de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu ideologiile extremiste este una total lipsită de temei, mai ales că Patriarhia Română a exprimat, în repetate rânduri, delimitarea fermă de orice fel de mișcări care promovează ura și violența, xenofobia și rasismul, care sunt contrare învățăturii și credinței creștine”, susține Biserica Ortodoxă Română.

Interpretarea piesei care are la bază textul poeziei „Avem o țară” nu poate fi asociată cu vreun cult sau omagiu adus ideologiilor totalitare, nici prin conținut, nici prin intenție, consideră reprezentanții Bisericii.

„Patriarhia Română este conștientă de prevederile legale în vigoare și le respectă întru totul. De aceea, considerăm că prin interpretarea eronată a adevăratei intenții – aceea de a utiliza un text cu un mesaj patriotic și religios – se continuă o campanie de asociere forțată a imaginii Bisericii Ortodoxe Române cu doctrine politice străine de învățătura de credință pe care aceasta o propovăduiește. De asemenea, reiterăm faptul că Biserica Ortodoxă Română se delimitează public de orice afiliere ideologică sau politică partinică”, susține BOR.

Istoric: Radu Gyr nu este autorul poeziei

Dragoș Ursu, istoric în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, susține că Radu Gyr nu este autorul poeziei ‘Avem o țară’.

„Poezia, creație a maicilor de la Diaconești, este parte a primului album de colinde al mănăstirii (2007), ce interpretează muzical poezii/colinde din închisori”, spune acesta.

„Cel mai probabil, această suprapunere (printre poeziile cântate de maici se numără și creații ale lui Gyr) este sursa atribuirii greșite a poeziei ‘Avem o țară’ , care apare pe toate site-urile ca având-ul pe Radu Gyr drept autor”, mai notează istoricul.

„Avem o țară”, cântată în Catedrala Mântuirii Neamului

Reacțiile vin după ce o melodie pe versuri atribuite lui Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră „o prăbuşire morală”.

Evenimentul controversat a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, scrie News.ro

La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, şeful Statului Major, toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

Melodia interpretată se numește „Avem o țară”, iar versurile îi sunt atribuite luI Radu Gyr, poet ce a făcut parte din Mișcărea Legionară. Atribuirea versurilor lui Radu Gyr apare inclusiv pe canalele media ale BOR, precum Trinitas TV.

La o cautare pe internet după această melodie, cântecul apare că este unul des interpretat de corurile bisericești din țară și nu numai. Pe YouTube sunt numeroase clipuri video cu interpreți populari, coruri bisericești sau nume din muzica ușoară care cântă piesa respectivă.