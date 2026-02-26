„Patriotul European”: O companie din Germania, cu succes în Ucraina, a lansat un nou sistem antiaerian, capabil să lovească ținte la 100 km

Compania germană Diehl Defence a prezentat oficial cea mai nouă variantă a familiei de sisteme antiaeriene IRIS-T. Denumit IRIS-T SLM/X, noul sistem extinde semnificativ raza de acțiune și introduce un lansator universal, oferind Europei o alternativă proprie și extrem de performantă în fața sistemelor americane Patriot, scrie publicația Army Recognition.

„Un sistem care vizează supremația Patriot”

Diehl Defence a furnizat Ucrainei sisteme de apărare pe rază scurtă IRIS-T ce s-au dovedit a fi printre cele mai eficiente în a contracara amenințările aeriene lansate de Rusia, de la drone la rachete.

Acum, compania a prezentat, în cadrul expoziției Enforce Tac 2026, varianta de lansator combinat IRIS-T SLM/X, ce propune extinderea anvelopei de protecție cu o rază de interceptare de până la 100 de km, „un sistem are vizează supremația Patriot”, scrie publicația de profil Army Recognition.

Inovația principală prezentată de Diehl Defence constă în capacitatea de a integra pe același vehicul de lansare până la opt tuburi de lansare cu rachete cu raze de acțiune diferite: rachete SLM cu rază de până la 40 de km sau rachete SLX cu rază de 100 de km și plafon de 30 km altitudine.

Caracteristici tehnice pentru IRIS-T SLM/X

Noul sistem IRIS-T SLM/X se remarcă printr-o serie de specificații tehnice care îl plasează în topul tehnologiei mondiale, scrie publicația citată. Iată principalele date și cifre ale noului „scut” german:

Raza de angajare: Până la 100 km (o creștere semnificativă față de cei 40 km ai versiunii SLM standard).

Până la 100 km (o creștere semnificativă față de cei 40 km ai versiunii SLM standard). Altitudine maximă de interceptare: 30 km.

30 km. Lansator universal: Dispune de 8 containere care pot fi încărcate mixt (de exemplu, 4 rachete SLM pentru rază medie și 4 rachete SLX pentru distanțe mari).

Dispune de 8 containere care pot fi încărcate mixt (de exemplu, 4 rachete SLM pentru rază medie și 4 rachete SLX pentru distanțe mari). Rachetele SLX : încorporează un sistem de căutare dual-mode care combină ghidarea prin infraroșu și frecvență radio și utilizează un motor cu impuls dublu pentru a crește raza de acțiune și performanța finală.

: încorporează un sistem de căutare dual-mode care combină ghidarea prin infraroșu și frecvență radio și utilizează un motor cu impuls dublu pentru a crește raza de acțiune și performanța finală. Radar avansat (G-band): * Hensoldt TRML-4D 3D – Acoperire pe 360 de grade, rază de detecție: 250 km. Capacitate de urmărire: Poate monitoriza până la 1.500 de ținte simultan. Poate detecta ținte cu amprentă radar de o suprafață de doar 0.01 m², să identifice ținte de mărimea avioanelor de vânătoare la 120 km și să detecteze rachete supersonice la circa 60 de km.

* Hensoldt TRML-4D 3D – Acoperire pe 360 de grade, rază de detecție: 250 km. Timp de reacție: Interceptare rapidă a amenințărilor multiple, inclusiv rachete balistice în faza terminală și drone de mici dimensiuni.

Interceptare rapidă a amenințărilor multiple, inclusiv rachete balistice în faza terminală și drone de mici dimensiuni. Mobilitate: Sistem montat pe platforme mobile care permit desfășurarea și retragerea rapidă („shoot-and-scoot”).

Sistemul ISRIS-T cu rachete SLM (stânga) și SLX (dreapta) / Sursă: Daniel Karmann / AFP / Profimedia

„Patriotul European” și alte soluții din SUA, Israel și Franța

Lansarea IRIS-T SLM/X poate schimba dinamica achizițiilor militare în Europa, mai ales în contextul unor noi mecanisme de finanțare precum este SAFE, gândit a fi utilizat doar pentru componente produse în UE.

Până acum, statele care doreau protecție la peste 80-100 km apelau aproape exclusiv la sistemul american MIM-104 Patriot. Deși Patriot rămâne un sistem văzut ca standard pentru apărarea antibalistică (dovedit împotriva rachetelor hipersonice Kinzhal în Ucraina), sistemul german vine cu un cost de operare și de achiziție mai redus, fiind și mai ușor de integrat în logistica europeană, scrie publicația de profil.

Germania, care operează sistemul Patriot, a achiziționat și operaționalizat recent și sistemul antiaerian israelian Arrow 3, care este destinat în special interceptărilor exo-atmosferice.

O altă variantă europeană pentru Patriot este sistemul SAMP-T cu rachete Aster 15 și Aster 30, dezvoltat de consorțiul franco-italian MBDA.

Denumit și Mamba de către forțele franceze, un astfel de sistem este dislocat și în România, la poligonul de la Capu Midia, ca parte a forțelor franceze din cadrul Grupului de Luptă NATO pe care Franța îl coordonează în România, la Cincu.

Impactul geostrategic: Reducerea dependenței de Washington

Dincolo de cifre, lansarea IRIS-T SLM/X este un semnal politic, scrie publicația citată. Berlinul dorește să demonstreze că industria de apărare de pe continent poate produce soluții „high-end” care să nu mai oblige statele membre NATO să aștepte ani de zile pentru livrări de peste ocean.

În acest context, Bundeswehr-ul plănuiește să își mărească numărul de unități IRIS-T la 75 de sisteme, iar versiunea SLM/X ar putea deveni piesa centrală a acestui puzzle defensiv, oferind o rază de acțiune care acoperă golul dintre apărarea de rază scurtă și foarte scurtă și sistemele strategice de mare altitudine precum Arrow 3.