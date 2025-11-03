Patroana unui cunoscut restaurant din București, fostă membră a partidului SOS al Dianei Șoșoacă, reținută pentru că și-a bătut vecinii, niște vârstnici

Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat duminică doi vecini, soţ şi soţie, scrie site-ul Antena 3.

Implicat în agresiune a fost și soţul acesteia, italianul Domenico Bellantoni, care a fost şi el dus la secţie de mascaţi, dar şi un alt bărbat, care, momentan, este căutat de agenţi.

Amalia Bellantoni şi soţul acestuia sunt acuzaţi că şi-au bătut vecinii şi, ulterior, le-au luat telefonale mobile cu care aceştia încercau să filmeze scandalul. Victimele sunt două persoane în vârstă de 66 de ani, respectiv 67 de ani.

Cuplul Bellantoni urmează să afle dacă va fi arestat pentru 30 de zile.

Potrivit site-ului B365, Amalia Bellantoni este patroana restaurantului Belli Siciliani.