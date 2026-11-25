Un proiect de lege din Parlamentul Irlandei extinde de la 5 la 8 ani timpul necesar locuirii imigranților în Irlanda înainte de a putea obține cetățenia. Angajatorii, sindicatele și asociații profesionale protestează și explică de ce, în opinia lor, e o mare eroare.

În Irlanda, la ultimul recensământ din 2022, numărul celor care au declarat că sunt cetățeni români era de 42.460, potrivit ambasadei României de la Dublin. Aici nu sunt incluși românii care au deja cetățenie irlandeză și dublă – sunt raportați ca irlandezi. Tot ambasada vorbește despre peste 100.000 de români aflați efectiv în țară.

Mai multe asociații au protestat sau s-au exprimat în legătură cu noua lege. Și Asociația Medicilor din Irlanda a spus: „Știm că mulți medici străini ajung, la rândul lor, să-și piardă entuziasmul lucrând în sistemul de sănătate irlandez”.

„Lucrătorii internaționali au de ales. Ei își clădesc viața în țări care oferă predictibilitate juridică și o integrare civică autentică”, spun patronatele. Ce spun noile reguli și cum i-ar putea afecta pe românii din Irlanda.

În septembrie, guvernul irlandez a anunțat un proiect de lege care propune înăsprirea condițiilor de obținere a cetățeniei în Irlanda, stat cu 5,5 milioane de locuitori și unde locuiesc și muncesc peste 120.000 de români, potrivit Ambasadei României la Dublin.

Mai multe profesii românești sunt extrem de căutate în Irlanda. Constructorii, profesioniștii din domenii diverse, ingineri și finanțiști români lucrează de mulți ani în Irlanda, cifrele arătând o creștere de peste 50% a acestor angajați în ultimii 5-6 ani. Agențiile irlandeze de recrutare vin periodic la București ca să caute medici, asistente, dentiști și farmaciști.

Noile reguli propuse

Imigranții vor trebui să stea nu 5, ci 8 ani în Irlanda ca să ia cetățenie, ca parte a „celei mai ample reforme a regulilor de cetățenie din Irlanda din ultima generație”, relatează publicația Irish Examiner.

Conform proiectului, o persoană care solicită cetățenia irlandeză trebuie să facă dovada că poate vorbi engleza sau irlandeza la un nivel avansat. De asemenea, trebuie să demonstreze că deține „cunoștințe și înțelegere privind educația civică irlandeză”, inclusiv în ceea ce privește societatea și politica, la un anumit nivel.

Oameni pe stradă în Dublin, Irlanda. Foto: Shutterstock.com

Legea propusă va mări și perioada de rezidență în Irlanda pentru a fi eligibilă pentru cetățenie, de la cinci ani la opt ani.

Patronatele vorbesc de consecințe

Comisia pentru justiție a Oireachtas (parlamentul din Irlanda) va audia marți reprezentanții grupurilor patronale și ai Ministerului Justiției cu privire la această legislație.

În declarația lor introductivă, grupul patronal Ibec le va transmite deputaților și senatorilor că, deși înțelege obiectivele proiectului de lege, acesta va complica birocratic procesul de angajare a personalului și va afecta competitivitatea Irlandei.

„Proiectul de lege propus nu poate fi analizat izolat. El reprezintă un obstacol suplimentar într-un sistem administrativ deja dificil”, spun angajatorii că vor reitera în fața comisiei Oireachtas.

Patronatele mai spun că noile reguli propuse privind cetățenia ridică îngrijorări legate de „lipsa de claritate și fezabilitatea operațională”.

„Modificarea regulilor de eligibilitate în plin proces generează o profundă nesiguranță în rândul persoanelor talentate care deja locuiesc, lucrează și plătesc impozite aici.

Lucrătorii internaționali au de ales. Ei își clădesc viața în țări care oferă predictibilitate juridică și o integrare civică autentică”, vor mai pleda angajatorii în Parlament.

„Vei rămâne un străin”

Potrivit patronatelor, această situație, care durează de aproape un deceniu și se caracterizează printr-un statut instabil „agravat de obstacole birocratice care îi tratează pe contribuabili ca pe niște povari”, transmite un semnal clar:

„Indiferent cât de importantă este munca ta, cât de substanțiale sunt plățile tale fiscale sau cât de activ ești în cadrul comunității tale, Irlanda te consideră în continuare un străin”.

Ce spune asociația medicilor

Organizația Medicală Irlandeză susține și va repeta în Parlament că rezidențiatul de cinci ani ar trebui să rămână în vigoare pentru medici, personalul medical și familiile acestora.

Aceștia pledează că medicii străini „se confruntă cu provocări semnificative în sistemul nostru de sănătate, lucrând ore îndelungate, pe baza unor contracte temporare, adesea departe de familiile lor, fiind victime ale discriminării, precum și ale dificultăților în accesarea programelor de formare și a avansării în carieră”.



„Știm că mulți medici străini ajung să fie dezamăgiți de munca în sistemul de sănătate irlandez, iar șase ani reprezintă perioada medie pe care o petrec în acest sistem înainte de a pleca mai departe.”

Și organizația Nursing Homes Ireland, prin vocea CEO-ului Tadhg Daly, va afirma că înăsprirea cerințelor pentru obținerea cetățeniei „ar putea face din Irlanda o destinație mai puțin atractivă pentru lucrătorii străini din domeniul sănătății, mai ales în comparație cu alte țări care oferă o cale mai avantajoasă către cetățenie”.

Românii, a treia cea mai mare comunitate străină din Irlanda

În ceea ce privește comunitatea românească din Irlanda, datele ultimului recensământ din 2022 al populației, publicate în 2023 de Biroul Central de Statistică al Irlandei, arăta că numărul celor care au declarat că sunt cetățeni români era de 42.460 (cu 13.758 mai mult decât la recensământul anterior), anunța Ambasada Românei în Irlanda, pe site-ul MAE.

Ambasada notează că estimările indică însă faptul că numărul total al românilor din Irlanda este de aprox. 120.000 de persoane.

„Creșterea substanțială a comunității românești a făcut ca aceasta să se plaseze pe locul al treilea în rândul comunităților din Irlanda, după cele din Polonia și Marea Britanie, iar limba română a devenit a doua limbă străină vorbită în familie, în Irlanda, după poloneză”, potrivit autorităților române.

Datele recensământul arătau, totodată, câți români aveau dublă cetățenie.

„Astfel, 5.717 de cetățeni figurează în aceste evidențe cu dublă cetățenie, româno-irlandeză. Dintre aceștia, 29% s-au născut în Irlanda, iar 71% s-au născut în România”, potrivit MAE.

Cum se obține în prezent cetățenia în Irlanda

Reguliele aflate în vigoare în Irlanda prevăd că poți obține cetățenia prin naturalizare. Naturalizarea înseamnă că poți deveni, în mod legal, cetățean al unei țări, chiar dacă nu te-ai născut acolo.

Există trei modalități principale prin care poți solicita cetățenia irlandeză prin naturalizare, conform site-ului oficial Irish Immigration Service:

Prima: Să locuiești legal în Irlanda timp de cinci ani.

A doua: Să fii căsătorit cu un cetățean irlandez sau să te afli într-un parteneriat civil cu acesta.

A treia: depui cererea în numele unui minor.

„Dacă vă aflați în Irlanda în calitate de refugiat, puteți deveni, de asemenea, cetățean irlandez după cinci ani de la data exactă la care v-a fost acordată protecția internațională”, potrivit autorităților irlandeze.