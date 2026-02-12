Patronul Altex, Dan Ostahie: „Cred că ne îndreptăm spre o criză, în care am și intrat”. „O să apară perioada de jale”. Soluțiile lui pentru România

Antreprenorul nemțean Dan Ostahie, care deține magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot, precum și afaceri în imobiliare și sectorul financiar, consideră că România a intrat deja într-o criză economică, omul de afaceri menționând și ce măsuri ar trebui să ia rapid Guvernul pentru depășirea situației.

Citește mai departe pe StartupCafe.