Care e cu adevărat țara imperialistă din 2026 

Crimele din Ucraina şi din Iran sunt posibile graţie patronajului pe care regimul de la Beijing îl oferă partenerilor din coaliţia pe care o domină, susține profesorul Ioan Stanomir într-un articol de opinie.

În februarie 2026 Europa va fi intrat deja în cel de-al cincilea an al unuia dintre cele mai lungi şi sângeroase conflicte din istoria recentă a continentului: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este semnul tragic al dezordinii mondiale ce pare imposibil de stăvilit prin recursul la instrumentele dreptului şi diplomaţiei.

2026 ţine de această serie a incertitudinilor şi confruntărilor. Vocile din spaţiul societăţii internaţionale sunt din ce în ce mai stridente, iar războiul este, deja, o realitate familiară.

Cruzimea totalitară pare să îşi atingă, o dată cu represiunea din Iran, un nou paroxism: regimul teocratic se află, acum, la o răscruce de drumuri, de vreme ce orice aparenţă de moderaţie internă a fost abandonată.

În Hong-Kong, condamnarea lui Jimmy Lai la douăzeci de ani de închisoare este imaginea dramatică a unui experiment constituţional ratat: fosta colonie britanică este o regiune supusă definitiv despotismului comunist. Promisiunile din 1997 sunt doar o notă de subsol.

Necunoscutul

Această istorie în mişcare, spre a reveni la sintagma clasică a lui Raymond Aron, este o provocare care nu mai poate fi ignorată. Declinul global al democraţiei liberale este o realitate documentabilă: în varii forme autoritarismul este modelul preferat de cea mai mare parte dintre naţiunile lumii.

Statul de drept şi pluralismul nu mai sunt ţintele spre care aspiră membrii comunităţii de popoare. Ordinea asigurată prin coerciţie este opţiunea care pare de neevitat.

După patru decenii de iluzii, democraţiile sunt din nou minoritare, la fel cum au fost şi în vremea războiului rece. Idealul libertăţii nu este unul universal: divergenţele dintre naţiuni sunt motivate nu doar de ciocnirile de interese, ci şi de opţiunile valorice care le despart. Fragmentarea societăţii internaţionale este din ce în ce mai evidentă, ca şi înclinaţia multor state de a recurge la război, ca la un mijloc legitim de purtare al politicii lor externe,

Autocraţiile nu pot fi înţelese şi analizate prin raportare la sistemul instituţional şi axiologic al naţiunilor occidentale. Eroarea fatală este aceea de a le atribui o formă similară de raţionalitate şi de sensibilitate cu a noastră. Ceea ce această perspectivă ignoră este natura ideocratică şi agresivă a proiectului pe care ele se întemeiază. Autocraţiile contemporane sunt departe de a fi simple accidente de parcurs. Ele întruchipează o alternativă, egală in intensitate şi agresivitate cu aceea a totalitarismului clasic.

Iraţionalitatea lor aparentă este, în realitate, efectul îmbrăţişării unei viziuni integratoare asupra omului, statului şi comunităţii de naţiuni. Pentru Rusia, China comunistă ori Republica Islamică Iran, aspiraţiile spre pace sunt irelevante. Unicul obiectiv ce contează este îndeplinirea misiunii pe care ideologia o conferă statelor lor.

Războiul Rusiei în Ucraina trebuie plasat în rama devenirii imperiale ruse. Agresivitatea chineză şi ameninţările din spaţiul indo-pacific sunt reflectarea credinţei în mandatul divin pe care dictatura de la Beijing îl deţine. Teroarea internă şi înarmarea sunt, pentru Iranul teocratic, însăşi raţiunea de a fi a statului fondat la 1979.

Ideologiile contează, iar revizionismul autocraţiilor are ca temei asumarea ideocratică. Dialogul cu aceste state nu poate ignora substanţa unică din care este croită ordinea lor politică. Asemeni imperiilor totalitare fasciste sau comuniste, ele se legitimează prin apelul mesianic la măreţia viitorului.

Revenirea e imposibilă. Ce se poate face?

Neliniştea care domină vremurile noastre nu este un fenomen pasager. A crede în revenirea liniştii edenice este proba unei naivităţi ce ne poate fi fatală. O linie a fost trecută, iar întoarcerea nu mai este posibilă. De acum înainte scopul strategic este unul clar definit: prevenirea hegemoniei globale a autocraţiilor.

Tensiunile din comunitatea atlantică sunt vizibile, dar ele nu ne pot împiedica să identificăm, cu claritate, inamicul care ne ameninţă: R.P. Chineză este statul fără de care războiul de agresiune rus din Ucraina nu ar putea continua şi este puterea care, prin sprijinul ei, oferă o cale de salvare teocraţiei iraniene. China comunistă se află în centrul unui efort gigantic de înarmare convenţională şi nucleară.

Imperialismul pe care îl proiectează nu se limitează la spaţiul Asiei de Sud-Est. Asemeni U.R.S.S, R. P. Chineză are vocaţia de a fi inamicul / rivalul global al Statelor Unite: evoluţiile de acum sunt oglindirea unei agresivităţi premeditate ideologic.

Descurajarea reprezintă, în acest ev al neliniştii, singurul instrument care poate garanta libertatea naţiunilor noastre. Îndiguirea Chinei comuniste este obiectivul pe care Statele Unite sunt chemate să şi-l asume: alianţa revizionistă posedă în totalitarismul chinez pe hegemonul ce îi asigură soliditatea. Crimele din Ucraina şi din Iran sunt posibile graţie patronajului pe care acest regim îl oferă partenerilor din coaliţia pe care o domină.

Luciditatea trebuie să dăruiască privirii noastre capacitatea de a trece dincolo de suprafaţa accidentată şi zgomotoasă a prezentului. Speranţa nu se poate întemeia decât pe capacitatea comună de a planifica rezistenţa. Capitularea nu ar fi decât o sinucidere colectivă – datoria de a merge mai departe cade pe umerii noştri, spre a putea supravieţui.

