Patronul FCSB, reacție la mutarea lui Mazilu la Dinamo: „Dacă era bun, îl mai lăsa Hagi?”

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit că Adrian Mazilu (19 ani), care ar fi aproape de un transfer la Dinamo, i-a fost propus în trecut campioanei României, potrivit Golazo.ro.

Crescut la Academia lui Gheorghe Hagi, Mazilu nu l-a impresionat pe Becali.

Mazilu a jucat 46 de meciuri pentru Farul, în care a înscris nouă goluri și a oferit patru pase decisive, înainte de a fi transferat la Brighton, unde nu s-a impus și nu a jucat niciun meci.

M-a sunat și pe mine impresarul. Nu are rost să vorbesc acum… M-am interesat și nu mi-a convenit. Dacă el, Mazilu, era bun, îl lăsa Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi? Nu are rost acum să vorbim de un copil. E un transfer util pentru Dinamo, așa este!”, a declarat Gigi Becali.

Adrian Mazilu evoluează în mod obișnuit ca extremă dreapta, însă de-a lungul carierei a fost folosit și ca atacant, extremă stângă, mijlocaș ofensiv sau mijlocaș dreapta