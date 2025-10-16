Patronul unei televiziuni e intrat în partidul lui Dan Voiculescu: „Este un om de la care am ceva de învăţat”

Proprietarul postului de televiziune Canal 33, Alexandru Răducanu, este unul dintre vicepreşedinți PUSL – Partidul Umanist Social Liberal, formațiune de la a cărei șefia recent a plecat Cristian Popescu Piedone, scrie PaginadeMedia.

„Este o poziţie de vicepreşedinte, într-adevăr dar sunt unul dintre mai mulţi vicepreşedinţi. Implicarea mea va fi să dezvolt partidul în sectorul 2. Şi, în secundar în Chişinău, unde sunt în prezent şi rezident. De fapt, intenţia mea este să dezvolt şi Canal 33 Chişinău. Intenţionăm să ne deschidem un mic studio acolo şi să avem şi producţie”, a declafrat acesta pentru sursa citată.

Foto: FB- Alexandru Răducanu

Acesta l-a lăudat pe Voiculescu pentru faptul că e de 30 de ani în politică. „Ştiu că Dan Voiculescu este o persoană controversată, dar e printre puţinii care au rămas 30 de ani pe scena politică a României. În rest, sunt vremelnici. După părerea mea, este un om care poate susţine un proiect politic pe termen lung.

Dan Voiculescu are undeva o afirmaţie pe care o face: oamenii se împart între cei care mă cunosc şi cei care nu mă cunosc. Iar experienţa mea cu el a fost una pozitivă. Este un om de la care am ceva de învăţat şi asta pentru mine a fost un motiv şi un argument”, a adăugat acesta.

Printre cei care au avut emisiuni la Canal 33 s-au aflat Robert Turcescu sau Lavinia Șandru (și ea în PUSL). Totuși, postul a rămas mic și, potrivit PaginadeMedia, s-a confruntat cu probleme financiare în ultima vreme. Totuși, Răducanu spune că în ciuda intrării sale în politică, Canal 33 va rămâne echilibrat.

„Mă voi consulta cu Dan Voiculescu în legătură cu strategiile în campaniile electorale, dar doar dacă va fi cazul”, a subliniat acesta.