Patru oameni au fost răniți după ce o mașină i-a lovit într-o stație de autobuz, în Sectorul 6 din București

Patru persoane au fost duse la spital, marți dimineață, după ce două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală, anunță Brigada Rutieră.

Accidentul a avut loc în jurul orei 06:00, la intersecția Bd. Uverturii cu Str. Apusului.

„Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz, unde a lovit 4 pietoni și două autovehicule staționate”, a transmis Brigada Rutieră.

Cei patru pietoni au fost răniți după accident, fiind transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

În urma accidentului, circulația s-a desfășurat alternativ pe Bd. Uverturii, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

„În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, a mai transmis Poliția.