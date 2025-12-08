Patru persoane au murit în Tenerife după ce au fost lovite de valuri puternice. Unul dintre morți e român, anunță oficial MAE

Ministerul român de Externe precizează că a fost notificat duminică despre situația doi cetățeni români care au fost afectați, iar în urma demersurilor consulare autoritățile spaniole au confirmat decesul unuia dintre români. Privind starea de sănătate a celei de-a doua persoane, ministerul spune că rămâne în contact cu partea spaniolă, potrivit unui comunicat de presă.

Patru persoane au murit duminică după-amiază după ce au fost lovite de un valuri puternice într-o piscină naturală care era închisă și împrejmuită în Los Gigantes, Tenerife, a relatat publicația locală RTVC. Potrivit primarului din localitate, toți erau turiști și au intrat în piscină în ciuda interdicțiilor și a alertelor emise.

Doi dintre decedații de la fața locului erau turiști români, iar unul era slovac, scria RTVC citând surse municipale. Publicația locală preciza că naționalitatea victimelor nu a fost confirmată oficial. MAE a confirmat oficial doar decesul unui român.

„Două valuri puternice au măturat totul în calea lor”

Publicația spaniolă El Pais scris că tragedia s-a produs duminică, puțin după ora locală 16:00, când cel puțin șapte persoane au căzut în apă, surprinse de un val. Serviciile de urgență au fost alertate imediat. Un elicopter al serviciului de salvare maritimă a localizat și salvat o persoană în viață din apă și a recuperat cadavrul unei persoane decedate.

Salvatori pe jet ski-uri au scos din apă o femeie în stop cardiac și au recuperat alte două cadavre. Femeia a fost dusă la spital, potrivit El Pais. Salvatorii au ajutat și alte două persoane care au reușit să iasă din apă pe cont propriu, una dintre ele fiind o femeie de 39 de ani care a fost transportată cu ambulanța la spital cu leziuni moderate.

Trei persoane au murit la fața locului, în timp ce al patrulea deces s-a înregistrat la o persoană care a fost salvată din apă și dusă la spital.

Potrivit mai multor martori care au vorbit pentru presa locală, totul s-a întâmplat în câteva secunde. „Fiecare s-a gândit la sine”, au explicat ei. „Două valuri puternice au măturat totul în calea lor. Eram departe, și chiar și așa, valurile ne-au ajuns. M-am uitat înapoi și piscina a trecut de la a fi plină la complet goală.”

Echipele de salvare au continuat luni dimineață căutarea unei posibile a cincea victime, potrivit martorilor. Un elicopter și o navă de salvare participă la operațiune, împreună cu Grupul Special de Activități Subacvatice (GEAS) al Gărzii Civile și serviciul maritim al Gărzii Civile.

Piscina naturală din Los Gigantes, una dintre atracțiile din insula Tenerife Foto: Profimedia

Primar: Victimele erau turiști „care au ignorat barierele”

Direcția Generală pentru Situații de Urgență a Guvernului Insulelor Canare a emis o alertă prealabilă pentru fenomene costiere pe mai multe insule, inclusiv Tenerife, începând cu data de 5 decembrie. Primarul din Santiago del Teide, Emilio Navarro, a confirmat duminică seară pentru RTVC că zona a fost izolată și împrejmuită după intrarea în vigoare a alertei.

Primarul orașului Santiago del Teide, Emilio Navarro, a spus că toate persoanele rănite și decedate erau turiști care nu au țin cont de alerte emise și au pătruns în zona care era împrejmută întrucât accesul era interzis.

De astfel, primarul a spus că turiștii îndepărtează adesea obstacolele puse de autorități pentru a împiedica accesul. „Toată săptămâna am pus avertismente în acest punct și în alte zone de pe coastă, dar este imposibil uneori să-i faci să conștientizeze cât de periculoasă poate să fie marea”.

Pe lângă faptul că a fost închisă cu această ocazie, primarul spune că indicatoarele care se află la intrarea în piscina naturală indică în mod clar acest risc, în spaniolă, engleză și germană („Informații importante pentru siguranța dumneavoastră: zonă periculoasă în cazul valurilor puternice”), împreună cu trei fotografii care ilustrează modul în care un val poate mătura întreaga piscină.

Navarro și-a exprimat consternarea față de incident și a anunțat că Consiliul Local a declarat trei zile de doliu oficial. El a explicat că duminică după-amiază se aflau aproximativ 20 de turiști la fața locului, de diferite naționalități, inclusiv spanioli de pe continent.