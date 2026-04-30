Patru români, la bordul unei nave capturate de Iran / Cum a fost abordată MSC Francesca

Patru români sunt la bordul navei MSC Francesca ce a fost abordată și capturată de Gărzile Revoluționare Iraniene în Strâmtoarea Ormuz în urmă cu o săptămână, potrivit Ministerului de Externe de la București.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de către autoritățile iraniene”, a spus MAE.

Potrivit ministerului, ambasada a luat legătura cu autoritățile iraniene, care au spus că cei patru cetățeni români „se află în siguranță și în stare bună de sănătate”.

„Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a mai transmis MAE.

MSC FRANCESCA este o navă de transport containere de mari dimensiuni (364 metri) sub pavilion Panama, scrie site-ul de specialitate marinetraffic.com. Potrivit acestuia, portul de plecare a fost portul Dammam (Arabia Saudită) și destinația raportată era Hambantota (Sri Lanka).

Nava acestora a fost abordată și sechestrată în Strâmtoarea Ormuz de forțe iraniene, care au invocat „încălcări maritime”.

Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC) au difuzat joia trecută o înregistrare video cu momentul capturării navelor MSC Francesca, sub pavilion panamez, și Epaminondas, sub pavilion liberian.

În filmările difuzate de Teheran, se pot observa trupe iraniene mascate și înarmate care iau cu asalt puntea navelor.

Navele au fost escortate forțat către coastele Iranului după ce au fost acuzate că „au încercat să părăsească strâmtoarea în secret”, conform agenției de presă Tasnim și companiilor de transport maritim.

Este pentru prima dată când Iranul capturează nave de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că Donald Trump nu consideră capturarea celor două nave container ca fiind o încălcare a armistițiului dintre SUA și Iran, fiindcă „nu erau nave americane, nu erau nave israeliene, erau două nave internaționale.”

Digi24 a scris joia trecută că un cititor a semnalat redacției cazul celor patru români, care nu fac parte din echipaj, fiind subcontractați pentru reparații.

Din informațiile prezentate de cititor, reieșea că echipajului MSC Francesca i s-a interzis de către autoritățile iraniene să discute cu persoane din exterior și i s-a tăiat accesul la telefoanele mobile.

Inițial, vinerea trecută, Ministerul de Externe a spus că autoritățile iraniene au refuzat să comunice dacă pe MSC Francesca se află patru cetățeni români, așa cum a indicat cititorul. MAE mai sublinia că nu a primit solicitări de asistență consulară la acel moment.