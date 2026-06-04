Șapte zecimi de ban. Cum a reacționat leul la anunțul de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Pe ecranele trading desk-urilor, cursul leu/euro s-a mișcat discret. La începutul discursului președintelui, euro se tranzacționa la 5,2580 lei, iar la final la 5,2573 lei. O foarte discretă apreciere.

Nu este un număr care schimbă cursul istoriei. Dar pe piețele valutare, direcția contează adesea mai mult decât amplitudinea.

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Contextul în care s-a produs mișcarea

România a intrat, de o lună, într-o stare de suspans politic: un guvern interimar, un vid de autoritate executivă și o clasă politică incapabilă să construiască o majoritate clară.

România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai 2026, când Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE, care a trecut cu 281 de voturi. De atunci, țara a funcționat cu un cabinet interimar- exact în momentul în care presiunile macroeconomice creșteau.

Perspectivele economice au nuanțe de gri: cei mai mulți analiști vorbesc de o recesiune în acest an, iar o întârziere a nominalizării premierului ar fi pus în pericol și ratingul de țară.

Cine este Eugen Tomac și de ce a contat anunțul

Tomac este președintele PMP și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

Nu este un profil tehnocratic clasic, nu are experiență de guvernare executivă la nivel central, iar provocarea principală rămâne obținerea sprijinului necesar în Parlament pentru învestirea cabinetului.

Tomac are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică 233 de voturi, pentru a fi învestit în funcția de premier.

Matematic, drumul spre învestitură trece prin negocieri dificile.

Ce spune mișcarea leului

Pe piețele valutare, o apreciere de mai puțin de un ban la leu/euro nu este un semnal puternic. Este, mai degrabă, o relaxare minimă a presiunii: piața a primit confirmare că vidul politic va fi – cel puțin formal – acoperit, că există un proces în desfășurare, că România nu se îndreaptă spre un blocaj constituțional.

Piețele valutare nu cotează certitudini, ci probabilități. Anunțul de joi seară a redus marginal incertitudinea: există un premier desemnat, există un termen de zece zile pentru negocieri, există o direcție. Că acea direcție va produce un guvern funcțional – cu majoritate parlamentară, cu program fiscal credibil și cu capacitate de a negocia cu instituțiile internaționale- este o cu totul altă întrebare.

Leul nu a celebrat. A respirat ușor, iar diferența este semnificativă

Eugen Tomac are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor, după care Parlamentul trebuie să voteze acordarea încrederii noului executiv.

Între timp, economia continuă să funcționeze sub presiune. Consumul privat se contractă, inflația rămâne ridicată, ratingul de credit al României depinde de un traseu fiscal pe care niciun guvern interimar nu îl poate garanta. Băncile avertizează explicit: riscul de adâncire a recesiunii este real, iar băncile centrale și investitorii urmăresc nu doar inflația sau PIB-ul ci și coerența instituțională a Bucureștiului.

Șapte zecimi de ban. Atât a valorat, deocamdată, certitudinea că România are un premier desemnat. Restul depinde de ce se întâmplă în următoarele zece zile.