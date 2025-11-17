Paul McCartney lansează o melodie „silențioasă” în semn de protest față de AI

Fostul membru al formației The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silențioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale față de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligență artificială (AI) a materialelor protejate prin drepturi de autor, relatează luni cotidianul britanic The Guardian, citat de agențiile EFE și Agerpres.

Albumul, intitulat „Is This What We Want?”, compilează înregistrări silențioase de la diverși artiști cu scopul de a face presiuni asupra guvernului britanic pentru a împiedica companiile de tehnologie să își antreneze modelele de AI prin conținutul creativ folosit fără permisiune.

În loc de melodii atrăgătoare și de versuri evocatoare, tot ce se aude este un șuierat slab și ocazional câte un zgomot înăbușit, sugerând că, în cazul în care companiile de AI exploatează pe nedrept proprietatea intelectuală a muzicienilor pentru a-și antrena modelele de AI, ecosistemul creativ va fi distrus, iar muzica originală va fi redusă la tăcere, potrivit publicației britanice.

Contribuția lui McCartney, în vârstă de 83 de ani, aflat în prezent în turneu în America de Nord, vine într-un context în care muzicienii și artiștii își intensifică campania de a convinge guvernul britanic să împiedice companiile de tehnologie să se folosească de munca lor creativă, fără autorizație sau fără plata unor redevențe, pentru a-și antrena modelele de AI.

Ed Newton-Rex, compozitorul care a condus realizarea acestui album de protest, s-a declarat „extrem de îngrijorat de faptul că guvernul acordă mai multă atenție intereselor companiilor americane de tehnologie decât celor ale creatorilor britanici”.

Printre alți artiști care susțin deja campania se numără Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer și Pet Shop Boys.

Cum sună piesa lui Paul McCartney

Potrivit The Guardian, la fel ca cele mai bune melodii ale sale, piesa lui McCartney are, într-un fel, un început, un conținut și un final. Începe cu câteva secunde de șuierat de bandă, urmate de câteva secunde de zgomot indistinct ce ar putea fi produs de o persoană care deschide o ușă și care merge, înainte de a trece la alte câteva secunde de șuierături intercalate cu șoapte, care se estompează lent.

McCartney a fost una dintre cele mai proeminente voci din muzica britanică care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile autorităților de a încheia un nou acord cu companiile de AI, care solicită acces la cantități vaste de date pentru antrenarea modelelor lor, inclusiv la texte, imagini și muzică.

„Trebuie să fim atenți, pentru că asta ar putea scăpa de sub control și nu vrem să se întâmple așa ceva, mai ales pentru tinerii compozitori și scriitori, pentru care aceasta ar putea fi singura modalitate de a-și clădi o carieră”, a declarat McCartney referitor la AI. „Dacă AI va ajunge să ne ia asta, ar fi cu adevărat regretabil”, a adăugat el.