Paul McCartney se alătură parlamentarilor britanici împotriva interdicției propuse în UE pentru denumiri ca „burger vegan”

Paul McCartney, fost membru al formației The Beatles, s-a alăturat parlamentarilor britanici care solicită Bruxelles-ului să renunțe la inițiativa ce prevede interzicerea denumirilor asociate cărnii, ca „burger” sau „cârnat”, pentru produsele pe bază de plante, transmite Politico.

Dacă legislația propusă în UE va deveni lege, producătorii de alimente nu vor mai putea să folosească denumiri ca „burger vegan” sau „cârnat vegan” pentru produsele pe bază de plante și cele făcute în laborator.

„A stipula că burgerii și cârnații sunt «pe bază de plante», «vegetarieni» sau «vegani» ar trebui să fie îndeajuns pentru ca oamenii sensibili să înțeleagă ce mănâncă”, a declarat fostul star al trupei Beatles, care a devenit vegetarian în 1975, pentru The Times of London. „Asta încurajează, de asemenea, atitudini esențiale pentru sănătatea noastră și pentru planetă”, a adăugat McCartney.

„Ar putea submina creșterea economică”

Legislația propusă în UE „ar putea spori confuzia” și „ar putea submina creșterea economică, obiectivele de sustenabilitate”, au declarat opt parlamentari britanici, printre care și Jeremy Corbyn, într-o scrisoare către Bruxelles.

The Times a relatat sâmbătă seară despre conținutul scrisorii. Ea este susținută și de familia McCartney, care deține o afacere cu mâncare vegetariană.

Inițiativa face parte dintr-un amendament propus de eurodeputata franceză de centru-dreapta în legislația privind reforma normelor agricole ale UE.

Proiectul este acum supus negocierilor la nivelul Consiliului de Miniștri al UE.

Normele propuse se vor transforma în lege dacă și când eurodeputații și Consiliul vor cădea de acord asupra unei versiuni finale. Parlamentarii din Marea Britanie se tem că, dacă interdicția se va concretiza, măsura va avea un impact și asupra supermarketurilor britanice, având în vedere că piețele și companiile de pe continent sunt încă strâns legate între ele.