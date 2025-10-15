Paul Stănescu, despre eliminarea cuvântului „progresist” din statutul PSD: „Fără Dumnezeu, nimic nu e”

Paul Stănescu, al doilea cel mai important nume din PSD din prisma funcției de secretar general, spune că social-democrații au eliminat definiția de partid „progresist” din statut și a înlocuit-o cu „atașamentul față de valorile democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român ”, pentru că PSD este mai degrabă un partid „creștin-democrat”, nu socialist.

Senatorul Paul Stănescu, actualul secretar general al partidului, care a ales să nu mai ocupe nicio funcție în conducerea PSD, după Congresul din 7 noiembrie, a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, ce ar trebui să facă viitoarea conducere a partidului pentru a recupera electoratul care a migrat spre AUR. El a spus că nu vrea să traseze liniile pentru viitor și că deciziile trebuie luate „văzând și făcând”. „Sunt convins că vor lua cele mai bune decizii”, a spus Stănescu despre echipa care va conduce partidul după congresul de pe 7 noiembrie.

Întrebat despre modificarea din statut prin care PSD nu se mai autodefinește ca partid „progresist”, deși este un partid de stânga european, Paul Stănescu a răspuns: „Nu ne asemănăm foarte mult să fiu așa elegant cu partidele socialiste din Suedia, din Olanda”.

În final, întrebat despre ce rol va avea religia în Partidul Social Democrat de acum încolo, Paul Stănescu a răspuns: „Fără Dumnezeu, nimic nu e”.

Titus Corlățean, senator PSD care intenționa să îl contracandideze pe Sorin Grindeanu în cursa pentru șefia partidului a spus, tot miercuri, același lucru: „Avem niște rădăcini care sunt românești. Am spus-o adesea: PSD, în România, nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un partid social-democrat în România. Poporul român are niște rădăcini, inclusiv cele creștine, care au reprezentat un punct de stabilitate și de continuitate. Nu poți să negi aceste rădăcini și valori, pentru că altfel îmi aduce în derizoriu un partid social-democrat care este în România”.

Cum și-a modificat PSD statutul

Modificarea în statutul PSD a fost propusă în ședința de luni a Consiliului Politic Național al partidului.

Este modificat articolul 8 al statutului PSD astfel:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Inițial, textul articolului prevedea că „Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

Ultimele modificări din statut vor fi făcute într-o ședință a partidului care va avea loc pe 6 noiembrie, cu o zi înainte de congres. La congres, social-democrații vor valida modificările.