Pe care dintre proiectele lui Nicușor Dan susține Daniel Băluță că vrea să le continue dacă va fi primarul Capitalei. „Orașul a devenit mult prea îngust și aglomerat”

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat marți la Antena 1 că „un obiectiv foarte important” pentru el în cazul în care va câștiga scrutinul din 7 decembrie „este acela de a extinde orașul”, care „a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el”.

Întrebat în cadrul emisiunii „Observator” pe care dintre proiectele fostului primar general, actualul președinte Nicușor Dan, le-ar duce mai departe, Daniel Băluță a menționat în primul rând „radialele”, despre care consideră că „au fost foarte corecte și sunt niște proiecte care trebuie continuate”.

„Aș continua modificările și construcția de infrastructură pe inelul median al Capitalei. Aș continua această restricționare a construcțiilor în interiorul orașului, pentru că orașul nostru a devenit mult prea îngust și aglomerat pentru numărul mare de oameni care există în el – și un obiectiv foarte important pe care îl am este acela de a extinde orașul, fie ca și zonă metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului, și vom profita de modificarea legislației legată de împărțirea administrativ-teritorială a României pentru a implementa aceste modificări în legislație”, a adăugat Daniel Băluță.

El consideră că o astfel de „zonă metropolitană nouă din punct de vedere administrativ trebuie urbanizată corespunzător, trebuie reglementată astfel încât orașul să se poată dezvolta normal și să poată respira”. Candidatul PSD susține că un obiectiv „fundamental” din programul său este „acela de creștere a calității vieții”.

Daniel Băluță a fost întrebat apoi dacă este de părere că Bucureștiul și localitățile ilfovene de la marginea Capitalei ar trebui să fie gestionate de o singură administrație locală.

„Nu este normal și o să vă spun de ce. A conduce întotdeauna este un sport de echipă. Avem nevoie, ca și parte integrantă din București, de Ilfov, dar cu o autonomie din punctul acesta de vedere, cum avem nevoie și de sectoarele Bucureștiului. Nimeni nu poate să conducă singur. Nimeni nu este «Superman». De aceea, avem nevoie de cooperare, conlucrare – astea reprezintă cheia succesului în general”, a mai declarat Daniel Băluță, actualmente primar al Sectorului 4.