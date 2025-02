Pe cel mai fierbinte front din Donbas, rușii au pierdut doar într-o lună mai mulți soldați decât în cei 10 ani ai unui alt război sângeros purtat de Moscova, susține armata ucraineană

Moscova a pierdut mai mulți soldați în sectorul de front de la Pokrovsk, din Donbas (estul Ucrainei) în cursul lunii ianuarie decât pierderile totale suferite de armata rusă în cel de-al doilea război din Cecenia, a afirmat joi Viktor Trehubov, purtător de cuvânt al grupului de forțe Hortiția, responsabil cu defensiva ucraineană în această zonă, în timpul unei emisiuni televizate.

Orașul Pokrovsk din regiunea Donețk, aflat sub asediul trupelor ruse, a devenit în ultimele luni cel mai fierbinte punct de pe frontul estic. Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi a afirmat anterior că 7.000 de soldați ruși au fost uciși în apropiere de Pokrovsk numai în luna ianuarie a acestui an, scrie The Kyiv Independent.

Trehubov a reiterat aceste cifre în declarațiile sale de joi, comparând pierderile înregistrate de ruși cu campania militară de zece ani a Moscovei împotriva Ceceniei.

„Al doilea război cecen pentru ruși, pe întreaga (lui) perioadă, (s-a soldat cu) – 6.000 de morți”, a spus el.

„Adică, numai pe (sectorul de la) Pokrovsk, în ianuarie, rușii au mai mulți morți decât în întregul al doilea război cecen”, a punctat Trehubov.

Rusia a declanșat al doilea război din Cecenia în august 1999, acesta fiind o nouă încercare a sa, în cele din urmă încununată de succes, de a-i suprima pe rebelii ceceni din republica din Caucazul de Nord. Organizațiile internaționale care militează pentru apărarea drepturilor omului au condamnat armata rusă pentru că a țintit în mod intenționat civili și a comis crime de război de-a lungul conflictului, care a durat zece ani.

Pierderile totale suferite de forțele ruse în cel de-al doilea război cecen sunt greu de verificat, deși cifrele oficiale ale guvernului susțin că numărul acestora este de aproximativ 6.000.

Moscova înregistrează în prezent pierderi importante în asaltul său continuu asupra regiunilor estice din Ucraina (Donbas – alcătuit din provinciile Donețk și Luhansk), unele rapoarte indicând că peste 1.000 de soldați sunt uciși sau răniți, în total, în fiecare zi. Forțele ruse continuă să arunce și să sacrifice în luptă un număr mare de oameni pentru câștiguri teritoriale limitate – o tactică sumbră în fața unor trupe ucrainene depășite numeric în mod semnificativ, notează publicația de la Kiev citată.

Armata ucraineană, care publică estimări zilnice ale pierderilor suferite de Rusia de la începutul războiului, a anunțat, în cel mai recent bilanț, că 845.310 de soldați ruși au fost uciși sau răniți, în total, până în prezent.

Potrivit unui raport al grupului de monitorizare DeepState, publicat la sfârșitul lunii ianuarie, forțele ruse și-au concentrat aproape jumătate din atacuri în direcția sectorului de luptă de la Pokrovsk.

Trehubov a mai susținut joi că armata rusă a lansat 24 de asalturi asupra Pokrovskului doar pe parcursul ultimelor 24 de ore, dar că forțele ucrainene continuă să-și mențină controlul asupra orașului.

