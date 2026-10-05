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Actualitate

Pe cine are alături Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

Sebastian Pricop, Rebecca Popescu
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Cinci consilieri din Administrația Prezidențială îi stau alături lui Nicușor Dan la discuțiile de luni cu reprezentanții partidelor pentru desemnarea viitorului premier.