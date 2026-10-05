Pe cine are alături Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

Cinci consilieri din Administrația Prezidențială îi stau alături lui Nicușor Dan la discuțiile de luni cu reprezentanții partidelor pentru desemnarea viitorului premier.

Nicușor Dan a început la ora 14.00 consultările. Prima delegație primită este cea a PSD.

Între cinci consilieri sunt cel de la Cancelaria Ordinelor și cel pentru administrarea patrimoniului.

Potrivit imaginii surprinse de reporterul HotNews, Nicușor Dan îi are alături la consultări pe:

Ștefan Iulian Dragomirescu , Consilier de Stat pentru administrarea patrimoniului și logistică

, Consilier de Stat pentru administrarea patrimoniului și logistică Roxana Butnaru , Consilier de Stat – Cancelaria Ordinelor

, Consilier de Stat – Cancelaria Ordinelor Ștefania Simion, Consilier de Stat pentru mediu – Departamentul Climă și Sustenabilitate

Consilier de Stat pentru mediu – Departamentul Climă și Sustenabilitate Nicoleta Ramona Dinu , Consilier de Stat pentru guvernanță corporativă și turism – Departamentul Politici Economice şi Sociale

, Consilier de Stat pentru guvernanță corporativă și turism – Departamentul Politici Economice şi Sociale Diana Iancu, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică

Cine sunt consilierii de lângă președinte

Ștefan Dragomirescu a petrecut nouă ani în administrația publică, atât în cadrul Primăriei Municipiului București, cât și în Cabinetul Parlamentar al deputatului Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Roxana Butnaru a lucrat anterior în cadrul administrației publice centrale, în instituții precum Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde a ocupat funcții de conducere și expertiză profesională – director de cabinet, consilier și specialist în relații internaționale.

Ștefania-Georgiana Simion este avocat și specialistă în politici de mediu, cu o experiență de peste 15 ani în protejarea patrimoniului natural și urban. Din 6 octombrie 2025, este consilieră de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, unde coordonează temele legate de mediu, biodiversitate și sustenabilitate.

Nicoleta Ramona Dinu este profesor universitar doctor la Universitatea „Ovidius” din Constanța și, în prezent, Consilier de Stat pentru guvernanță corporativă și turism în cadrul Administrației Prezidențiale.

Diana Iancu este fostă jurnalistă la Antena 3 care conduce acum comunicarea Administrației Prezidențiale. Anterior, în perioada 2022–2025, a fost director de presă al Primăriei Municipiului București, în mandatul lui Nicușor Dan.

Cine a fost alături de Nicușor Dan la precedentele consultări

Pe 17 septembrie, Nicușor Dan a fost însoțit la consultări de:

Bogdan Florin Cristea , consilier de stat în departamentul administrație, politici publice și societate civilă

, consilier de stat în departamentul administrație, politici publice și societate civilă Diana Punga , consilier de stat pentru relația cu societatea civilă

, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă Andreea Mihaela Miu , secretarul general al Administrației Prezidențiale

, secretarul general al Administrației Prezidențiale Sorin Costreie, consilier prezidențial la departamentul educație și cercetare

Pe 23 iunie, Nicușor Dan a fost însoțit de:

Ana Maria Geană, Consilier de Stat pentru românii de pretutindeni

Consilier de Stat pentru românii de pretutindeni Radu Burnete , Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale

, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale Diana Iancu , Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică

, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică Eugen Tomac, Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni

La primele consultări din 18 mai, au stat alături:

Diana Iancu, Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică

Consilier Prezidențial – Departamentul Comunicare Publică Radu Burnete, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale

Consilier Prezidențial – Departamentul Politici Economice şi Sociale Sorin Costreie, consilier prezidențial la departamentul educație și cercetare

consilier prezidențial la departamentul educație și cercetare Eugen Tomac, Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni

Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni Andrei Nicolae Popovici, consilier onorific pentru economie.

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