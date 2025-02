Pe cine consideră Cristian Tudor Popescu singurul „suveranist autentic”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl numește pe deputatul AUR George Becali ca fiind un „suveranist autentic”, după ce acesta din urmă a declarat vineri că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa „e familie”.

„Un suveranist autentic – dl Gigi Becali. După ce întreabă: «Acum că se amestecă în România, credeți că ne dă nouă Elon Musk miliardele lui?», domnul Gigi Becali rezolvă dilema României, «America sau Europa?», cu o formulare memorabilă, demnă de un tradiționalist: «America e partenerul nostru, Europa e familia noastră!»”, scrie CTP vineri, pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul face referire la declarațiile făcute vineri de Becali, într-o intervenție la Antena3, când a declarat că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa „e familie”, în timp ce America „e doar partener”.

„Am spus că nu voi mai folosi termenul «suveraniști» pentru cegiștii, auriștii, șoșocații anti UE și pro Kremlin. Dl Becali e singurul din AUR pe care îl voi numi suveranist”, mai spune CTP.

Gigi Becali, despre Elon Musk: „Ce, ne dă el miliardele lui?”

Becali a comentat vineri situația geopolitică internațională și a subliniat că România nu trebuie să trădeze Europa, pentru că Europa „e familie”, în timp ce America „e doar partener”.

„Familia noastră este Europa. E adevărat că avem parteneriat cu americanii și eu tot timpul am zis de America și am zis că dacă Trump iese președinte, va amâna Dumnezeu sfârșitul lumii. Dar familia noastră este Europa. Păi noi ce facem? Trădăm familia noastră Europa? Eu așa văd lucrurile. Nu sunt un om cu mari cunoștințe de politică externă, dar eu văd simplu, ca om: familia mea e Europa, eu sunt cu Europa. Ce treabă am cu America? E adevărat, suntem parteneri, da. Dar, cu America sunt partener, cu Europa sunt familie”, a spus Becali, la Antena3.

Întrebat dacă Elon Musk va veni în România la apelul lui George Simion, Becali a spus că nu știe nimic dar că nici nu îi pasă.

„O să-mi spună George. Și dacă vine Musk, nu mai pot eu de el. Mă tăvălesc pe spate că nu mai pot eu că vine Musk. Țara mea e țara mea, așa mică cum este. Eu îmi spun părerea: nu mai pot de el, de Musk. Ce, ne dă el banii lui, miliardele lui?”, a continuat Becali.