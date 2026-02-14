Pe cine indică Viktor Orban drept „nașii” partidului rival care îi amenință supremația politică

Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziția drept o „creație” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea națiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri.

Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept principalele forțe din spatele opoziției conservatoare în creștere – Partidul Respectului și Libertății (Tisza), relatează DPA și Agerpres.

Un nou parlament urmează a fi ales în Ungaria pe 12 aprilie și, pentru prima dată în ultimii 16 ani, liderul populist de dreapta în vârstă de 63 de ani se confruntă cu o provocare serioasă în a păstra puterea.

„Știm deja că oponenții noștri reali nu sunt partidele ungare de opoziție. Oponenții noștri reali sunt stăpânii lor de la Bruxelles”, a declarat Orban în fața unei audiențe alese cu grijă, la Budapesta, relatează agenția DPA.

Condusă de Peter Magyar, formațiunea Tisza este dată de sondaje drept potențială câștigătoare a alegerilor următoare.

Orban susține că partidul este o „creație a Bruxellesului”, orchestrată de eurodeputatul german Manfred Weber, președinte al Partidului Popular European (PPE), și având-o pe președinta CE, Ursula von der Leyen, drept „nașă”.

„Germanii știu că au nevoie de un partid ungar”, a adăugat Orban, legând apariția Tisza de plecarea Fidesz, în 2021, din PPE, din cauza disputelor privind refugiații.

Afișele electorale ale lui Viktor Orban. Foto: Attila Kisbenedek / AFP / Profimedia

În alegerile europene din 2024, Tisza a obținut 30% din voturi plecând de la zero, iar acum eurodeputații săi fac parte din grupul PPE din Parlamentul European.

Magyar, cu 19 ani mai tânăr decât Orban, este un fost membru al partidului Fidesz aflat la putere și a deținut posturi relativ minore. Timp de 17 ani a fost căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al justiției, fapt care i-a furnizat informații din interior privind modul în care funcționează guvernul Orban, comentează agenția DPA.

Magyar a ieșit din Fidesz în urmă cu doi ani, după un scandal care a implicat grațierea unui pedofil și care a pus capăt carierei politice a fostei sale soții.

După ce a părăsit Fidesz, Magyar a fondat Tisza și, cu o echipă mică, a construit o campanie plină de energie, folosind umorul și social media pentru a lupta împotriva regimului lui Orban.

Tisza a menținut un avans de zece puncte procentuale în fața Fidesz în sondaje în ultimele 18 ani. Programul său electoral, publicat în urmă cu o săptămână, se angajează ca Ungaria să fie „un membru credibil, activ și constructiv al UE și NATO”.

„Vom distruge mașinăria Bruxellesului”

Cu același prilej, Viktor Orban s-a angajat sâmbătă să-și continue ofensiva împotriva „pseudo-organizațiilor civile, jurnaliștilor și politicienilor cumpărați”, potrivit AFP.

„Mașinăria opresivă a Bruxellesului funcționează încă în Ungaria, o vom distruge după aprilie”, a declarat liderul naționalist.

„Am muncit din greu și avansăm bine, dar această muncă nu s-a terminat încă. De aceea trebuie, și o vom face, să câștigăm alegerile în aprilie”, a dat el asigurări.

Orban a mai declarat că președintele american Donald Trump „s-a ridicat împotriva rețelei mondiale a liberalilor – oameni de afacei, media și politicieni – ameliorându-ne astfel șansele”.

„Noi de asemenea putem să alungăm din Ungaria influența străină care ne limitează suveranitatea, precum și agenții săi”, a mai spus Orban în discurs.