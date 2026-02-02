Cel mai nou sondaj din Ungaria dă vești proaste premierului Viktor Orban înainte de alegeri. De ce o schimbare de guvern nu este însă garantată

Viktor Orban la Întâlnirea Comunității Politice Europene EPG de la Copenhaga, 02.10.2025. Credit line: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Condus în majoritatea sondajelor realizate în ultimele luni, Fidesz, partidul aflat la guvernare la Budapesta, are totuși un avantaj financiar și propagandistic enorm, în perspectiva scrutinului parlamentar din aprilie, scrie The Economist.

Principala grupare de opoziție din Ungaria, Tisza, a păstrat în ianuarie un avans de opt puncte procentuale față de partidul naționalist Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit unui sondaj publicat luni, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, scrie Reuters.

Sondajul, realizat între 21 și 24 ianuarie de Institutul Publicus și publicat de cotidianul Nepszava, arată că 48% dintre alegătorii deciși să meargă la urne susțineau Tisza, în timp ce 40% susțineau Fidesz, un scor neschimbat din decembrie.

Tisza este condus de fostul membru al taberei aflate la guvermare, Peter Magyar, care a promis că partidul său va combate corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE.

Majoritatea sondajelor din ultimele luni arată că Fidesz se află în urma Tisza, în ciuda măsurilor luate de guvern după trei ani de stagnare economică în Ungaria, care a suferit și cea mai gravă creștere a inflației din UE.

Există însă și sondaje ale unor institute pro-guvernamentale, care sugerează că Fidesz se află în frunte.

Un sondaj publicat luni de Institutul Nezopont, favorabil guvernului, a arătat că Orban ar avea un rating de aprobare de 46%, comparativ cu 35% pentru Magyar.

Nezopont, care nu a sondat preferințele de partid în sondajul realizat între 26 și 27 ianuarie, a declarat că sprijinul pentru Orban era deosebit de ridicat în rândul alegătorilor în vârstă și din mediul rural.

Prudența lui Peter Magyar

Magyar se află într-o poziție favorabilă pentru a profita de nemulțumirea publică față de guvernarea Orban.

El a apărut în prim plan la începutul anului 2024, când a dezvăluit eforturile depuse de Fidesz pentru a-i proteja pe funcționarii care au mușamalizat un caz de abuz sexual asupra unui copil.

Ca vechi membru al Fidesz, cu o fostă soție care fusese ministră a justiției, el avea acces la informații privilegiate.

A preluat conducerea partidului Tisza, pe atunci o mică grupare, și, după câteva luni de campanie intensă, a obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024.

De atunci, Magyar a acționat cu prudență. Convingerile sale politice sunt de centru-dreapta și a evitat poziții liberale declarate, cum ar fi atacarea lui Orban pentru ostilitatea sa față de Ucraina.

În schimb, s-a concentrat pe corupție, inflație și deteriorarea serviciilor publice, în special a spitalelor.

A rupt complet legăturile cu partidele care au condus opoziția față de Fidesz în ultimul deceniu, fie ele liberale sau socialiste.

Candidații Tisza pentru parlament, selectați în noiembrie, sunt în mare parte neofiți în politică, cu roluri proeminente în comunitățile lor.

„Vor fi alegeri libere, dar nu corecte”

Dar un avantaj mare în sondaje nu este o garanție că Tisza va ajunge la guvernare.

„Vor fi alegeri libere, dar nu corecte”, a avertizat Peter Kreko de la Political Capital, un think-tank din Budapesta, citat de The Economist.

Fidesz are un avantaj financiar și propagandistic enorm.

Orban a început deja să distribuie cadouri – printre altele, scutirea pe viață de la plata impozitului pe venit pentru mamele cu trei sau mai mulți copii este extinsă și la mamele cu doi copii.

Pensionarii au primit o primă în ianuarie; în februarie vor primi încă una.

Postul public de televiziune servește drept megafon pentru Fidesz, la fel ca aproape toate ziarele locale din mediul rural.

Sistemul electoral este favorabil Fidesz

Cel mai important lucru este însă avantajul oferit Fidesz de sistemul electoral din Ungaria, pe care Orban l-a perfecționat timp de peste un deceniu.

În vechiul sistem, parlamentul avea 386 de locuri, dintre care 176 erau alese în circumscripții uninominale, iar restul prin reprezentare proporțională.

În 2011, Fidesz a promovat o lege care reducea numărul de locuri la 199, dintre care 106 reprezintă circumscripții uninominale.

Fiind cel mai mare partid, Fidesz a avut tendința de a câștiga majoritatea circumscripțiilor uninominale, exagerându-și majoritatea, și a redesenat multe circumscripții pentru a-și spori avantajul.

Grupul Eurasia, o firmă de consultanță, consideră că Tisza trebuie să învingă Fidesz cu patru până la cinci puncte procentuale pentru a obține majoritatea în parlament.