Pe fondul presiunii tot mai mari a armatei ruse, Zelenski a mers în buncăr, pe linia frontului / Kievul confirmă primul atac cu racheta de croazieră Flamingo – VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, decorând un militar în timpul vizitei sale la Brigada 65 Motorizată din regiunea Zaporojie, pe 13 noiembrie 2025. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a vizitat joi trupele din apropierea frontului sud-estic al țării sale, avertizând asupra necesității pentru consolidarea liniilor defensive după ce apărătorii ucraineni au pierdut teren în bătăliile recente, din ce în ce mai intense, departe de ofensiva armatei ruse din estul Ucrainei, relatează Reuters.

Zelenski, al cărui guvern se confruntă cu un scandal major de corupție, a afirmat că situația din apropierea satului Orikhiv este „una dintre cele mai dificile” din zona frontului întins și că respingerea forțelor ruse de acolo este esențială pentru protejarea orașului Zaporojie.

„Zaporojie este un oraș important, inamicul îl dorește cu siguranță. Cu siguranță trebuie să îl apărăm”, a spus el, acordând medalii trupelor și discutând modalități de întărire a liniilor defensive.

Lipsa forței de luptă

Niciuna dintre cele două părți nu a înregistrat progrese majore pe câmpul de luptă după primul an al invaziei ruse. Dar forțele Moscovei, care controlează 19% din suprafața Ucrainei, sunt în ofensivă de la sfârșitul anului 2023 și au avansat treptat.

Pe măsură ce forțele ruse se apropie de cucerirea orașului Pokrovsk, din regiunea estică Donețk, și avansează spre Kupiansk, oraș din regiunea nord-estică Harkov, presiunea crescândă din sud-estul frontului a devenit o îngrijorare pentru Ucraina și aliații săi.

Șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi a scris, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, că Pokrovskul rămâne punctul central al operațiunilor defensive ale Kievului de pe linia frontului și că unitățile ucrainene „operează eficient” în oraș.

Sîrskîi a spus că forțele ucrainene câștigă teren în jurul satului Ocheretyne, mai la est, atrăgând forțele ruse acolo și reducând presiunea asupra Pokrovskului.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, într-o manifestare neobișnuită de sinceritate, Sîrskîi a spus că situația s-a „înrăutățit semnificativ” în unele părți ale regiunii Zaporojie.

Aproximativ jumătate din câștigurile Rusiei pe linia frontului în ultimele două luni au avut loc în jurul așezărilor sud-estice Huliaipole și Velyka Novosilka, a afirmat Konrad Muzyka, directorul firmei de consultanță și analiză militară Rochan din Polonia.

„Deși acesta nu este efortul principal al Rusiei, lipsa de forță de luptă a Ucrainei (numărul mic al soldaților, n.r.) a permis forțelor ruse să realizeze avansuri tactice semnificative”, a spus el.

Ofensiva de la vest de localitatea Velyka Novosilka ar putea amenința Huliaipole dinspre nord, a adăugat el.

„Dacă Ucraina nu remediază aceste lacune, forțele ruse ar putea avansa mai departe spre vest, apropiindu-se de Zaporojie, ceea ce riscă să ducă și la izolarea unităților ucrainene din sud”, a apreciat Muzyka.

Pavlo Palisa, un oficial militar din cadrul biroului președintelui ucrainean, a declarat că forțele ruse caută puncte slabe și profită de condițiile meteorologice cețoase pentru a încerca să ocolească pozițiile ucrainene din sud-est.

Ucraina confimă că a folosit racheta de croazieră Flamingo în cursul nopții

Zelenski s-a întâlnit cu soldații într-un buncăr, a discutat cu comandanții militari și a depus flori pentru soldații decedați în timpul vizitei sale de joi. El a precizat că a discutat despre deciziile necesare pentru consolidarea apărării ucrainene, inclusiv despre numărul de soldați și echipamentele militare.

Deplasarea pe front a venit în contextul în care Zelenski și guvernul său încearcă să stingă consecințele scandalului major de corupție din sectorul energetic, care i-a înfuriat pe ucraineni, confruntați cu întreruperi de curent pe scară largă din cauza bombardamentelor rusești asupra centralelor electrice.

Ucraina a încercat să intensifice presiunea asupra Rusiei în ultimele luni, folosind drone pentru a ataca infrastructura petrolieră situată mult în spatele liniilor de luptă, în încercarea de a provoca penurie de carburanți și de a diminua veniturile Rusiei obținute din comercializarea țițeiului.

Armata ucraineană a anunțat că a lovit peste noapte un terminal petrolier din peninsula anexată Crimeea, un depozit petrolier din zonele ocupate ale regiunii Zaporojie și alte ținte militare.

Forțele Kievului au precizat că au folosit armament divers pentru aceste atacuri, inclusiv Flamingo, noua rachetă de croazieră lansată de la sol, produsă pe plan intern, care, potrivit armatei, are o rază de acțiune de mii de kilometri.

Deși armata ucraineană nu a specificat în cadrul cărui atac a fost folosită racheta Flamingo, presa de la Kiev a scris că ținta a fost orașul Oriol.

Racheta de croazieră Flamingo a fost prezentată în august 2025, moment în care armata ucraineană a anunțat că are o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri. La acea vreme, președintele Zelenski afirma că producția de serie va începe abia în 2026.

Regiunea Oriol este vizată de atacuri ale Kievului întrucât găzduiește mai multe depozite de țiței. În plus, de aici sunt lansate atacuri cu dronele iraniene kamikaze Shahed. Orașul principal al regiunii se află la 150 de kilometri de granița cu Ucraina.

În perioada de vârf a atacurilor, între august și octombrie, loviturile ucrainene și lucrările de întreținere planificate au scos din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei, a scris anterior în cursul zilei de joi Reuters, citând calcule bazate pe informații provenite de la trei surse din industria rusă.