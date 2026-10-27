Pe muchie de cuțit. Toate cursele care vor decide controlul Senatului SUA la alegerile cruciale din 3 noiembrie

Sondajele oferă un avantaj constant democraților înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, însă cursele care vor decide majoritatea în camera superioară a Congresului sunt în mare parte strânse și cu finaluri greu de anticipat.

Democrații au nevoie să câștige, net, cel puțin patru locuri la alegerile din noiembrie pentru a prelua controlul asupra Senatului SUA de la republicani.

Iar sondajele tind să îi favorizeze, nemulțumirea alegătorilor față de președintele Donald Trump, războiul cu Iranul și creșterea prețurilor punând sub semnul întrebării cursele electorale din state care odinioară erau bastioane republicane, scrie Reuters.

Republicanii dețin în prezent majoritatea în camera superioară a Congresului, cu 53 de locuri față de cele 47 ale democraților, iar o schimbare a controlului părea puțin probabilă la începutul anului.

Însă analiștii susțin că democrații sunt acum competitivi în statele pe care Trump le-a câștigat cu ușurință în 2024, chiar dacă republicanii încearcă să preia la rândul lor locuri deținute de democrați.

Cursele în care democrații vânează mandatele republicanilor:

Alaska

Senatorul republican Dan Sullivan candidează pentru realegere împotriva democratei Mary Peltola, fostă membră a Camerei Reprezentanților, și a unui candidat independent care poartă același nume ca Sullivan.

În Alaska, alegătorii votează clasificând candidații în ordinea preferințelor, în loc să aleagă un singur candidat. Alegătorii vor avea patru opțiuni, printre care Sullivan, Peltola și celălalt Dan Sullivan, în ceea ce ei consideră a fi o încercare a democraților de a induce în eroare alegătorii.

Turneul electoral al lui Trump din această lună a inclus o oprire în Alaska.

Până în octombrie, Peltola a strâns mai multe fonduri decât Sullivan, 33 de milioane de dolari față de aproape 14 milioane de dolari. Totuși, Sullivan a declarat că dispune de mai mulți bani pentru campanie, 5,1 milioane de dolari față de cei 3,2 milioane ai lui Peltola, iar republicanii au cheltuit mai mult decât democrații, 42 de milioane de dolari față de 38 de milioane.

Trump a câștigat în Alaska cu 13 puncte procentuale în 2024, dar sondajele de opinie recente arată că Peltola îl devansează la limită pe Sullivan.

Iowa

Lipsa de popularitate a lui Trump, taxele vamale și războiul cu Iranul dau bătăi de cap republicanilor în Iowa, unde Trump a câștigat cu 13 puncte în 2024.

Decizia senatoarei republicane Joni Ernst de a nu mai candida pentru un nou mandat a transformat această cursă într-o competiție pentru un loc vacant între republicana Ashley Hinson, membră a Camerei Reprezentanților, și democratul Josh Turek, membru al legislativului statal, de două ori medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice.

Hinson a cerut „încheierea imediată” a războiului cu Iranul și a afirmat că locuitorii din Iowa nu ar trebui să fie nevoiți să plătească prețuri mai mari la combustibil sau la produsele alimentare ca urmare a acestuia. Cu toate acestea, ea a votat în repetate rânduri împotriva rezoluțiilor din Congres care solicitau încetarea războiului.

Turek a strâns mai multe fonduri decât Hinson, 20 de milioane de dolari față de 14 milioane. Însă Hinson a raportat cu 3 milioane de dolari mai mulți bani lichizi disponibili până în septembrie, iar republicanii au cheltuit mai mult decât democrații, 81 de milioane de dolari față de 70 de milioane.

Sondajele recente o arată pe Hinson în față, dar cu un avantaj mic.

Kansas

Contextul politic s-a schimbat atât de mult în favoarea democraților, încât Kansasul a devenit acum un stat disputat – cel puțin potrivit sondajelor.

Republicanii au redirecționat resurse din Carolina de Nord pentru a-l susține pe senatorul american Roger Marshall, care, în ultimele săptămâni, a condamnat activitatea Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din statul său.

Democratul Adam Hamilton (stânga) și republicanul Roger Marshall la o dezbatere electorală. FOTO: Charlie Riedel / AP / Profimedia

Trump a câștigat în Kansas cu 16 puncte procentuale în 2024, dar statul a ales-o de două ori pe guvernatoarea democrată Laura Kelly. Iar liderii republicani au recunoscut că în noiembrie, cursa electorală va fi mai competitivă și mai strânsă decât și-ar dori.

Adversarul lui Marshall este Adam Hamilton, pastorul fondator al unei mega-biserici metodiste. Hamilton a strâns mai multe fonduri decât Marshall, 14 milioane de dolari față de 6 milioane, și a raportat o sumă mai mare de numerar disponibil, 3,2 milioane de dolari față de 922.000 de dolari, până în septembrie.

Contrar tendinței obișnuite, grupurile democratice au cheltuit mai mult decât republicanii în Kansas, 28 de milioane de dolari față de 22 de milioane.

Ultima dată când alegătorii din Kansas au ales un democrat în Senatul SUA a fost în 1932. Cele mai recente sondaje arată că Hamilton conduce la limită.

Maine

Cea mai importantă șansă a democraților de a câștiga un loc la începutul ciclului electoral a fost în Maine, singurul stat în care un senator republican în funcție candidează pentru realegere într-un stat pe care Trump l-a pierdut în 2024.

Senatoarea Susan Collins și adversarul ei democrat, fostul președinte al Senatului din Maine, Troy Jackson, au fost amândoi susținuți în campania electorală de nume importante săptămâna trecută.

Collins a făcut campanie alături de fostul senator american Joe Manchin, un independent din Virginia de Vest care a părăsit Partidul Democrat în 2024, în timp ce Jackson a organizat o întâlnire publică cu democrata Alexandria Ocasio-Cortez din New York.

Apariția lui Manchin alături de Collins a venit după ce senatoarea s-a distanțat de Trump în cadrul unei dezbateri de la începutul acestei luni. Collins – care a votat pentru condamnarea lui Trump după ce acesta a fost supus procedurii de impeachment în urma asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA – a recunoscut că nu este senatoarea preferată a președintelui și a afirmat că acesta nu va veni în Maine.

Democrații susțin că Collins votează împotriva lui Trump doar atunci când acest lucru nu contează – oferind drept exemplu cazul în care aceasta a votat împotriva unui pachet amplu de reduceri fiscale anul trecut, după ce îl susținuse într-un vot procedural.

De asemenea, democrații speră că alegătorii o vor trage la răspundere pentru că a contribuit la confirmarea lui Brett Kavanaugh la Curtea Supremă a SUA, un pas care a dus ulterior la anularea dreptului federal la avort.

Democrații au însă propriile lor probleme. Candidatul inițial al partidului, Graham Platner, a fost forțat să se retragă în urma unor acuzații de agresiune sexuală, obligând partidul statal să caute în grabă un nou candidat. Platner a negat acuzațiile.

Jackson, un alt progresist, a apărut ca înlocuitor al lui Platner, dar a fost criticat pentru modul în care tratează femeile. El a declarat public că nu regretă faptul că i-a spus lui Collins să „tacă din gură” în cadrul unei dezbateri recente.

Jackson a strâns mai mulți bani decât Collins, cu peste 1,6 milioane de dolari, în ciuda faptului că a intrat în cursă abia în iulie. Totuși, la jumătatea lunii octombrie, Collins avea un avantaj de 1,1 milioane de dolari în numerar disponibil. Grupurile republicane au cheltuit mai mult decât democrații, 76 de milioane de dolari față de 40 de milioane.

Sondajele recente îl arată pe Jackson cu un avans mic sau la egalitate.

Carolina de Nord

Republicanii par să fi renunțat la Carolina de Nord, unde chiar și Trump a sugerat că democratul va câștiga.

La un miting electoral de săptămâna trecută din Greenville, Trump le-a spus susținătorilor că este „o nebunie” ca fostul guvernator Roy Cooper, un democrat, să devină următorul lor senator.

Trump a câștigat Carolina de Nord cu 3 puncte în 2024, dar retragerea senatorului republican Thom Tillis a transformat cursa pentru Senat din acest an într-o competiție deschisă.

Democratul Roy Cooper pare aproape de victorie în Carolina de Nord. FOTO: Bill Clark / AP / Profimedia

Trump l-a recrutat pe fostul președinte al Comitetului Național Republican, Michael Whatley, pentru a-i succeda lui Tillis, dar acesta nu a reușit să concureze cu Cooper în ceea ce privește strângerea de fonduri, iar aliații republicani care au investit masiv în menținerea Carolinei de Nord au început să-și îndrepte atenția către alte state.

Cooper a strâns 50 de milioane de dolari și are 9 milioane de dolari în cont. Whatley a strâns 14 milioane de dolari și dispune de doar 900.000 de dolari la jumătatea lunii octombrie.

Sondajele recente îl plasează pe Cooper în frunte cu un avans de două cifre.

Ohio

Democratul Sherrod Brown încearcă să revină în Senat după ce și-a pierdut mandatul în 2024, iar frustrarea clasei muncitoare față de războiul cu Iranul și creșterea prețurilor ar putea să-i ofere un avantaj.

De data aceasta, Brown îl are ca adversar pe republicanul Jon Husted, care a fost nominalizat pentru a-l înlocui pe vicepreședintele SUA, JD Vance, atunci când acesta s-a alătureat Administrației de la Casa Albă. Câștigătorul alegerilor speciale va candida din nou în 2028 pentru un mandat complet de șase ani.

Cursa electorală din Ohio a devenit una dintre cele mai costisitoare competiții pentru Senat din țară. Grupurile externe republicane și democrate au cheltuit fiecare sume cu nouă cifre pentru această campanie, republicanii investind 232 de milioane de dolari, iar democrații 118 milioane de dolari.

Până la 14 octombrie, Brown a strâns de peste trei ori mai multe fonduri decât Husted, adunând 68 de milioane de dolari față de aproape 20 de milioane de dolari ai lui Husted. Ambele campanii au anunțat că dispuneau de puțin peste 4 milioane de dolari pentru cheltuieli la jumătatea lunii octombrie.

Sondajele recente arată că Brown conduce cu 3 până la 5 puncte procentuale.

Texas

Niciun democrat nu a mai câștigat alegerile la nivel statal în Texas din 1994. James Talarico, deputat în legislativul statal, ar putea pune capăt acestei serii.

Talarico se confruntă cu procurorul general republican Ken Paxton în acest stat cu tendințe conservatoare, care a spulberat în repetate rânduri speranțele democraților în ultimii ani.

Ken Paxton, candidat republican pentru un mandat de senator de Texas. FOTO: Kent NISHIMURA / AFP / Profimedia

Trump a câștigat în Texas cu aproape 14 puncte procentuale în 2024. Cu toate acestea, grupurile republicane externe au cheltuit deja 300 de milioane de dolari pentru a păstra acest loc în Senat, după ce alegătorii din turul doi l-au desemnat pe Paxton, implicat în numeroase scandaluri, în detrimentul senatorului republican în funcție, John Cornyn.

Trump l-a susținut pe Paxton, deși multe voci considerau că Cornyn avea șanse mai mari de victorie.

O înregistrare audio scursă în presă a scos la iveală divergențele dintre Trump și Paxton, care le-a spus în particular donatorilor că convenția președintelui din perioada alegerilor de la jumătatea mandatului i-a afectat campania.

Grupurile democrate au cheltuit 76 de milioane de dolari pentru această cursă electorală.

Însă campania lui Talarico a strâns cu 110 milioane de dolari mai mult decât cea a lui Paxton și a raportat cu 9,6 milioane de dolari mai mult în fondurile de campanie la data de 30 septembrie.

Printre donatorii lui Paxton se numără miliardarul Elon Musk, care locuiește în Texas și și-a mutat acolo companiile SpaceX, Tesla, X și alte afaceri. Musk a donat 158 de milioane de dolari unui super PAC republican pentru a investi în campania lui Paxton.

Sondajele recente arată că Talarico conduce la limită sau se află la egalitate.

Cursele în care republicanii vânează mandatele democraților

Georgia

Georgia a fost una dintre cele două oportunități de câștig pentru republicani la începutul ciclului electoral, deoarece Trump a câștigat statul cu 2 puncte procentuale în 2024. Însă reprezentantul republican în Camera Reprezentanților, Mike Collins, a avut dificultăți în a câștiga teren în fața senatorului democrat Jon Ossoff, un potențial candidat la președinție în 2028.

Până la 14 octombrie, Ossoff a strâns cu aproape 126 de milioane de dolari mai mult decât Collins și a început luna octombrie cu 15,1 milioane de dolari în fondul său de campanie, comparativ cu 1,1 milioane de dolari ai lui Collins.

Sondajele au arătat în mod constant că Ossoff conduce, iar democrații îi devansează la limită pe republicani în ceea ce privește cheltuielile externe, cu 19 milioane de dolari față de 17,9 milioane de dolari.

Michigan

Republicanii sunt mai încrezători că vor reuși să câștige un loc vacant în Michigan, mai ales după ce establishmentul democrat nu a reușit să-și impună candidatul preferat.

Abdul El-Sayed, un candidat progresist din afara sistemului, a învins-o la limită pe centrista Haley Stevens în timpul primarelor și se întâlnește pe 3 noiembrie cu republicanul Mike Rogers, un fost membru al Camerei Reprezentanților, în ceea ce ar putea fi cea mai strânsă cursă din acest an.

Abdul El-Sayed, alături de Barack Obama. FOTO: CNP / Sipa USA / Profimedia

Trump și fostul președinte Barack Obama au făcut campanie în Michigan în weekend.

Un super PAC pro-Israel a cheltuit cel puțin 493.000 de dolari împotriva lui El-Sayed, asta după un efort de 30 de milioane de dolari de a-l împiedica să câștige nominalizarea democrată. Super PAC-ul ar putea cheltui până la 9 milioane de dolari în alegerile generale.

Aliații lui El-Sayed s-au mobilizat și ei, senatorul american Bernie Sanders, independent din Vermont, și Ocasio-Cortez contribuind fiecare cu 1 milion de dolari la campania sa.

Până în septembrie, El-Sayed a strâns 45 de milioane de dolari, mai mult decât dublul sumei de aproape 21 de milioane de dolari a lui Rogers. Însă Rogers a început luna octombrie cu mai mulți bani la dispoziție, 6,5 milioane de dolari față de 3,8 milioane de dolari.

Republicanii au investit 136 de milioane de dolari în cursa pentru Senat din Michigan, unde democrații au cheltuit peste 70 de milioane de dolari.

Cele mai recente sondaje îl arată pe El-Sayed cu un avans mic.

New Hampshire

Democrații apără un alt loc vacant în New Hampshire, deși acesta este un stat pe care Kamala Harris l-a câștigat cu aproape 3 puncte procentuale în 2024.

Reprezentantul democrat în Congresul SUA, Chris Pappas, candidează împotriva fostului senator american John Sununu, care a fost înlăturat de democrata Jeanne Shaheen în 2008. Shaheen se retrage din politică.

Sununu beneficiază de un nume de familie renumit. Fratele său, Chris, a fost guvernator până anul trecut, iar tatăl său – numit și el John – a fost guvernator și șef de cabinet la Casa Albă în timpul președinției lui George H.W. Bush.

Pappas a strâns de patru ori mai multe fonduri decât Sununu, respectiv 24 de milioane de dolari față de 6 milioane de dolari. Pappas are un avantaj modest de 200.000 de dolari în numerar, dar republicanii au cheltuit 37 de milioane de dolari în această campanie, față de cele 20 de milioane de dolari ale democraților.

Pappas a menținut un avans constant în sondaje, de 5 până la 8 puncte, în sondajele recente.