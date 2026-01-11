Pe urmele Agentului Termic din  București. De la războiul hamam versus baie ca la Viena la necazurile din ziua de azi

Mii de bucureșteni care vor să se spele cu apă caldă se întorc deseori de unde a plecat acum 200 de ani: la lighean, la putină, la albie. „Istoria se repetă” este un adevăr.

În lunga istorie a Bucureștiului – presărată cu războaie, ocupații, cutremure, incendii și molime de tot soiul- anul 1825 strălucește ca Soarele. În luna martie a anului 1825, Kir Stanciu, proprietar de hamam turcesc, a ieșit în Ulița cea Mare, cu băieșii lui, la răzmeriță contra lui Musiu Lagarde, un franțuz care-a dorit să deschidă în București o baie publică, după model apusean.

Moda turcească de înlăturare a murdalâcului se ciocnea violent de cea europeană, fix ca la Big Bang.

Sursă foto: Dreamstime.com