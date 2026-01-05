Prima mutare la început de an: s-a anunțat unde va avea emisiune vedeta plecată de la televiziunea la care a lucrat 13 ani. „Nopțile devin Xtra”

La câteva zile după ce Dan Capatos a plecat să facă o emisiune la Cancan, Antena Stars i-a găsit înlocuitor, anunță PaginadeMedia.

Așa cum unii intuiau, locul lui Capatos va fi luat de Diana Bart, plecată în ultima zi a anului trecut de la Prima TV.

Începând cu 9 ianuarie, Diana Bart devine co-prezentator al emisiunii Xtra night show, alături de Andrei Ştefănescu. Emisiunea este difuzată de vineri până duminică.

„După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoţie, curaj şi un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort şi te aşează exact acolo unde trebuie să fii. Viaţa vine în capitole… Închid un capitol cu recunoştinţă şi deschid altul la Antena Stars, unde nopţile devin Xtra”, a declarat Diana Bart.

Diana Bart a terminat Facultatea de Filosofie-Jurnalism si a lucrat în presă la RTT Brasov, PRO TV, Digi 24 si Prima TV.

Tot la finalul lunii decembrie, omul de televiziune Dan Capatos a plecat din Antena Group după 15 ani, urmând să lucreze în grupul media al lui Radu Budeanu.