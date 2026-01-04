După Dan Capatos, o altă vedetă tv a anunțat în ultima zi a anului că pleacă de la televiziunea la care a lucrat 13 ani: Visele se negociază la pauza de publicitate

Prezentatoarea emisiunii Focus Monden de la Prima TV a anunțat că părăsește postul tv și că urmează o pauză înainte de următorul capitol. Vestea plecării a fost publicată inițial de PaginadeMedia.

„31 decembrie nu încheie pentru mine doar un alt an, ci și cea mai lungă perioadă profesională din viața mea: 13 ani la Prima TV, din cei 22 de carieră de până acum. Un capitol care mi-a îndeplinit visul mare de a ajunge la București, orașul unde cafeaua se bea pe fugă, visele se negociază la pauza de publicitate, iar „mai stăm puțin” poate însemna ani.

După 13 ani, plec de la Prima cu un bagaj serios: experiență, oameni, povești și zâmbetul acela exersat chiar și când nimic nu e „din prima”… și recunoștință și mulțumire tuturor celor care mi-au stat alături și sunt în continuare!”, a scris Diana Bart pe Facebook.

Aceasta nu a precizat care e viitoarea sa destinație în carieră, dar a subliniat că „nu e un final. E doar prima pauză înainte de următorul capitol.”

Diana Bart a terminat Facultatea de Filosofie-Jurnalism si a lucrat în presă la RTT Brasov, PRO TV, Digi 24 si Prima TV.

Tot la finalul lunii decembrie, omul de televiziune Dan Capatos a plecat din Antena Group după 15 ani, urmând să lucreze în grupul media al lui Radu Budeanu.