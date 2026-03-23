Pedeapsă maximă pentru Vladimir Plahotniuc, cerută de procurorii din Moldova

Procurorii din Republica Moldova au cerut luni o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia în septembrie şi judecat pentru delapidarea unui miliard de dolari, pe fondul acuzaţiilor de acţiuni în favoarea Kremlinului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Procuratura a solicitat această pedeapsă în cadrul unei audieri în faţa unei instanţe care examinează acest caz de crimă organizată, fraudă şi spălare de bani la scară largă, care a dus la dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar naţional, echivalentul a 15% din PIB-ul Republicii Moldova.

Pedeapsa corespunde „pedepsei maxime prevăzute în prezent de codul penal moldovenesc”, a subliniat procurorul Alexandru Cernei.

Inculpatul în vârstă de 60 de ani nu a fost prezent la audiere, dar avocatul său, Lucian Rogac, a denunţat acuzaţiile ca fiind „nefondate”. Vorbind în instanţă în februarie, Plahotniuc a susţinut că dosarul este politic şi că acuzaţiile au fost „complet fabricate”.

Acest fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova, a fugit din ţară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale.

La mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a anunţat sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pro-ruse acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, cruciale pentru viitorul european al acestei ţări, situată între Ucraina şi România, comentează AFP.

El a fost arestat la sfârşitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roşii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităţilor moldovene.