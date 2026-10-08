Pedeapsa primită de o croitoreasă din Letonia care a făcut o contribuție modică pentru trupele Moscovei

Tribunalul din Riga a condamnat-o pe Polina Kamleva, o croitoreasă din Rēzekne, la șase ani de închisoare pentru finanțarea unui conflict armat, potrivit portalului de știri Delfi. Publicația a descris-o drept o activistă pro-rusă, scrie The Moscow Times.

Kamleva a fost acuzată că a transferat 43 de euro pentru achiziționarea unui dispozitiv de bruiaj al dronelor care urma să fie furnizat forțelor ruse.

Serviciul de Securitate al Statului din Letonia a reținut-o la sfârșitul anului 2025. Delfi nota la vremea respective că femeia era membră a Partidului Uniunii Ruse din Letonia.

Cum a trimis banii

Într-un schimb de mesaje pe WhatsApp din decembrie 2024, Kamleva a acceptat să ajute la strângerea de fonduri pentru echipament militar destinat armatei ruse, potrivit anchetatorilor letoni.

O cunoștință rusă i-a cerut să ajute la strângerea de fonduri pentru un sistem mobil folosit în războiul electronic.

Procurorii au susținut că Kamleva a contactat o altă cunoștință, care locuiește în Belarus, și i-a cerut să transfere banii în numele ei, deoarece transferurile de la băncile letone către băncile rusești erau imposibile. Acesta a transferat 157 de ruble belaruse (aproximativ 43 de euro) din contul său personal.

Kamleva a declarat în fața instanței că nu a avut intenția de a finanța armata rusă și că mesajele găsite pe telefonul ei nu demonstrau în mod clar că banii erau destinați forțelor Moscovei.

Cum s-a apărat

Ea a spus că era șomeră la momentul respectiv și se afla într-o stare de suferință psihologică gravă, așa că nu a putut să-l refuze pe cel care i-a cerut ajutorul.

„Ceea ce am făcut a fost greșit. Vă rog să faceți distincția între a face ceva greșit și a avea intenție criminală. Nu am avut o astfel de intenție”, a spus ea, citată de Meduza.

Procurorii au cerut o pedeapsă de opt ani de închisoare pentru Kamleva. Conform Codului penal al Letoniei, finanțarea unui conflict armat se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani.

Luând în considerare timpul petrecut în arest, ea mai are de executat aproximativ cinci ani și două luni.

Kamleva va putea face apel împotriva verdictului la Tribunalul Regional din Riga.