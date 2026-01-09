Pedeapsa primită de pensionarul care i-a spart un ou în cap liderului extremei drepte franceze

O instanță franceză l-a condamnat vineri pe Jean-Paul la șase luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi pentru incidentul din 29 noiembrie, când i-a spart un ou în cap lui Jordan Bardella, liderul partidului francez de extremă dreapta Reuniunea Națională (RN), potrivit AFP și Le Monde.

Conform deciziei, fermierul pensionar în vârstă de 74 de ani, identificat în instanță drept Jean-Paul, trebuie să achite o amendă de 1.000 de euro, precum și daune de 500 de euro către Jordan Bardella pentru prejudiciul adus imaginii sale, dar și suma de 600 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată.

Procurorul public din Montauban, Bruno Savage, ceruse o pedeapsă de opt luni de închisoare – dintre care patru cu executare – pentru Jean-Paul, care în 2022 a fost condamnat după ce a aruncat cu un ou spre fostul candidat prezidențial Eric Zemmour, în timp ce acesta făcea campanie.

În fața instanței, Jean-Paul a prezentat scuze pentru gestul din noiembrie, unul despre care a recunoscut că a fost „violent”, dar a spus că își dorea „să îi avertizeze pe cetățeni că adormim”.

„Odată ce vor fi la putere, va fi prea târziu”, a declarat bărbatul, referindu-se la extrema dreaptă.

În 29 noiembrie, în timp ce liderul RN își lansa noua carte în cadrul unui eveniment din Moissac, Jean-Paul s-a așezat la coada pentru autografe și i-a spart un ou în cap când s-a apropiat de el.